"Никаких агрессивных действий против соседей". Российский посол в рождественской открытке эстонскому депутату пообещал не нападать на соседей

В открытке к печатному тексту "Примите сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!" российский посол дописал от руки заверения в ненападении России на соседние страны.
"А также заверения, что в наступающем 2022 году Россия не собирается совершать никаких агрессивных действий против своих соседей", – написал на русском Петров.
"Между тем, похоже, все мы неправильно понимаем Россию. Я получил рождественскую открытку от посла России в Таллине", – прокомментировал поздравление от российского дипломата Михкельсон.
В официальном Twitter-аккаунте посольства России в Эстонии отреагировали на комментарий Михкельсона, ответив от имени посла Петрова.
"Насчет всех (we all) не уверен, но тем, кто ошибается в своем восприятии России, совсем не поздно переосмыслить свою точку зрения. А. Петров", – сказано в ответе.
Meanwhile seems that we all get Russia wrong * I got christmas card from Russian Ambassador in Tallinn. pic.twitter.com/4ZAXDc4JXY— Marko Mihkelson (@markomihkelson) December 22, 2021
54-летний Михкельсон был военным журналистом в Чечне. Является членом консервативно-националистической партии "Союз Родины" и Res Publica. Эстонский политик уже несколько раз посещал Донбасс, сообщает 24tv.ua. Последний раз был там в апреле – в Троицком. Тогда он, в частности, оценил, как вырос профессионализм украинской армии.
21 октября Михкельсон призвал НАТО проводить против России "крепкую единую политику", сообщали УНН. "Лучшая оборона западного мира НАТО нуждается в сильной политической инъекции, чтобы противостоять двум долгосрочным угрозам – ревизионистской и агрессивной политике России и распространению исламского экстремизма", – сказал политик. По его словам, "Россия развязала силовую игру на западном направлении, по сути, гибридную войну, против которой может помочь только крепкая единая политика НАТО".