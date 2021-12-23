"Никаких агрессивных действий против соседей". Российский посол в рождественской открытке эстонскому депутату пообещал не нападать на соседей

"Похоже, все мы неправильно понимаем Россию", – прокомментировал поздравление от российского дипломата Михкельсон Фото: Marko Mihkelson / Twitter

В открытке к печатному тексту "Примите сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!" российский посол дописал от руки заверения в ненападении России на соседние страны.

"А также заверения, что в наступающем 2022 году Россия не собирается совершать никаких агрессивных действий против своих соседей", – написал на русском Петров.

"Между тем, похоже, все мы неправильно понимаем Россию. Я получил рождественскую открытку от посла России в Таллине", – прокомментировал поздравление от российского дипломата Михкельсон.

В официальном Twitter-аккаунте посольства России в Эстонии отреагировали на комментарий Михкельсона, ответив от имени посла Петрова.

"Насчет всех (we all) не уверен, но тем, кто ошибается в своем восприятии России, совсем не поздно переосмыслить свою точку зрения. А. Петров", – сказано в ответе.

Meanwhile seems that we all get Russia wrong * I got christmas card from Russian Ambassador in Tallinn. pic.twitter.com/4ZAXDc4JXY — Marko Mihkelson (@markomihkelson) December 22, 2021



