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"Никаких агрессивных действий против соседей". Российский посол в рождественской открытке эстонскому депутату пообещал не нападать на соседей

"Похоже, все мы неправильно понимаем Россию", прокомментировал поздравление от российского дипломата Михкельсон
"Похоже, все мы неправильно понимаем Россию", – прокомментировал поздравление от российского дипломата Михкельсон
Фото: Marko Mihkelson / Twitter

Посол России в Эстонии Александр Петров направил главе комитета иностранных дел эстонского парламента Марку Михкельсону праздничную открытку, в которой пообещал, что Россия не планирует совершать агрессивных действий против своих соседей. Фото открытки Михкельсон опубликовал 22 декабря в Twitter.

В открытке к печатному тексту "Примите сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!" российский посол дописал от руки заверения в ненападении России на соседние страны.

"А также заверения, что в наступающем 2022 году Россия не собирается совершать никаких агрессивных действий против своих соседей", – написал на русском Петров.

"Между тем, похоже, все мы неправильно понимаем Россию. Я получил рождественскую открытку от посла России в Таллине", – прокомментировал поздравление от российского дипломата Михкельсон.

В официальном Twitter-аккаунте посольства России в Эстонии отреагировали на комментарий Михкельсона, ответив от имени посла Петрова.  

"Насчет всех (we all) не уверен, но тем, кто ошибается в своем восприятии России, совсем не поздно переосмыслить свою точку зрения. А. Петров", – сказано в ответе.


Контекст:

54-летний Михкельсон был военным журналистом в Чечне. Является членом консервативно-националистической партии "Союз Родины" и Res Publica. Эстонский политик уже несколько раз посещал Донбасс, сообщает 24tv.ua. Последний раз был там в апреле – в Троицком. Тогда он, в частности, оценил, как вырос профессионализм украинской армии.

21 октября Михкельсон призвал НАТО проводить против России "крепкую единую политику", сообщали УНН. "Лучшая оборона западного мира НАТО нуждается в сильной политической инъекции, чтобы противостоять двум долгосрочным угрозам – ревизионистской и агрессивной политике России и распространению исламского экстремизма", – сказал политик. По его словам, "Россия развязала силовую игру на западном направлении, по сути, гибридную войну, против которой может помочь только крепкая единая политика НАТО".

Теги: Россия, Эстония, агрессия, Таллинн, политика, наступление, поздравление, Александр Петров, посол
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