Nirvana выиграла суд из-за обложки альбома Nevermind с голым мальчиком

Первый иск Элдена был отклонен в январе. В том же месяце он подал второй. Однако суд Лос-Анджелеса постановил, что дело Элдена не является актуальным из-за истечения 10-летнего срока давности.
Как отмечает BBC, юридические возможности Элдена в настоящее время почти исчерпаны, поскольку он не может повторно подать иск. Однако его юридическая команда сообщила американским СМИ, что он подаст апелляцию на это решение.
Альбом Nevermind вышел в сентябре 1991 года. Он стал одним из самых продаваемых музыкальных альбомов в истории музыки. Автором фото, которое размещено на обложке альбома, является фотограф Кирк Веддл. Элден – сын его знакомых. На момент съемки ему было четыре месяца. За съемки родители Элдена получили гонорар в размере $200.
В августе 2021-го Элден подал в суд на экс-участников группы. Он заявил, что публикация снимка, на котором он запечатлен голым под водой в бассейне, является контентом порнографического характера, а музыканты – его распространителями.
Элден потребовал не менее $150 тыс. от каждого фигуранта иска в качестве морального ущерба. В числе ответчиков он указал ныне живущих участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, певицу Кортни Лав, которая управляет имуществом фронтмена Курта Кобейна, автора снимка, художественного руководителя коллектива и ряд звукозаписывающих компаний.