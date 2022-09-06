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Nirvana выиграла суд из-за обложки альбома Nevermind с голым мальчиком

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В августе 2021-го Элден подал в суд на экс-участников группы Nirvana
В августе 2021-го Элден подал в суд на экс-участников группы Nirvana
Скриншот: John Chapple / YouTube

Суд США отклонил последний иск 31-летнего Спенсера Элдена против Nirvana из-за обложки культового альбома группы 1991 года, на которой он был изображен обнаженным в младенчестве. Об этом 4 сентября сообщила BBC.

Первый иск Элдена был отклонен в январе. В том же месяце он подал второй. Однако суд Лос-Анджелеса постановил, что дело Элдена не является актуальным из-за истечения 10-летнего срока давности.

Как отмечает BBC, юридические возможности Элдена в настоящее время почти исчерпаны, поскольку он не может повторно подать иск. Однако его юридическая команда сообщила американским СМИ, что он подаст апелляцию на это решение.

Контекст:

Альбом Nevermind вышел в сентябре 1991 года. Он стал одним из самых продаваемых музыкальных альбомов в истории музыки. Автором фото, которое размещено на обложке альбома, является фотограф Кирк Веддл. Элден – сын его знакомых. На момент съемки ему было четыре месяца. За съемки родители Элдена получили гонорар в размере $200.

В августе 2021-го Элден подал в суд на экс-участников группы. Он заявил, что публикация снимка, на котором он запечатлен голым под водой в бассейне, является контентом порнографического характера, а музыканты – его распространителями.

Элден потребовал не менее $150 тыс. от каждого фигуранта иска в качестве морального ущерба. В числе ответчиков он указал ныне живущих участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, певицу Кортни Лав, которая управляет имуществом фронтмена Курта Кобейна, автора снимка, художественного руководителя коллектива и ряд звукозаписывающих компаний.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, музыка, порнография, Nirvana, иск, суд
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