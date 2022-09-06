Nirvana выиграла суд из-за обложки альбома Nevermind с голым мальчиком

Первый иск Элдена был отклонен в январе. В том же месяце он подал второй. Однако суд Лос-Анджелеса постановил, что дело Элдена не является актуальным из-за истечения 10-летнего срока давности.

Как отмечает BBC, юридические возможности Элдена в настоящее время почти исчерпаны, поскольку он не может повторно подать иск. Однако его юридическая команда сообщила американским СМИ, что он подаст апелляцию на это решение.