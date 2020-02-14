Nissan подал иск на $90 млн против экс-главы компании Гона

Японский автопроизводитель Nissan требует от бывшего руководителя компании Карлоса Гона компенсировать расходы за использование арендованного жилья, корпоративных самолетов и личных адвокатов.

Японский автомобильный производитель Nissan подал иск против бывшего президента и генерального директора компании Карлоса Гона. Nissan требует вернуть $90 млн, которые экс-менеджер потратил в личных целях. Об этом 12 февраля сообщило агентство AFP.

Компания требует возмещения расходов за “использование зарубежной жилой недвижимости без оплаты аренды, использование корпоративных самолетов в личных целях, выплаты его сестре и личному адвокату в Ливане“.

Кроме того, Nissan рассматривает возможность подачи иска за клевету в связи с заявлениями Гона, которые он давал ливанским СМИ после побега.

64-летний Гон и 62-летний представительный директор компании Nissan Грег Келли являются фигурантами дела о нарушении закона о финансовых инструментах, их подозревают в искажении данных отчета о своих ценных бумагах. По данным следствия, Гон в течение пяти лет декларировал только половину из полученных им от Nissan почти 10 млрд иен (около €78 млн). Установлен также факт использования Гоном активов компании в личных целях.

В ноябре 2018 года совет директоров Nissan проголосовал за увольнение Гона с должности президента и генерального директора компании Nissan Motor Co.

28 декабря Гон сбежал на частном самолете Bombardier Global Express. По данным ливанского телеканала MTV, при побеге из Японии Гон использовал футляр из-под музыкального инструмента, а самолет, на котором экс-глава автомобильной компании покинул Токио, улетел в Турцию, после чего прибыл в Ливан.

По данным The Wall Street Journal, сбежать Гону, вероятно, помог бывший боец сил специального назначения армии США.

Сам Гон считает обвинения в умышленном сокрытии доходов необоснованными.