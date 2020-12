В соборе Парижской Богоматери прошел первый концерт после пожара

Концерт хора в соборе Парижской Богоматери, серьезно пострадавшем после пожара в 2019 году, из-за эпидемии коронавируса прошел без зрителей.

В канун Рождества, которое во Франции празднуется 25 декабря, в соборе Парижской Богоматери прошел первый концерт после сильного пожара, который произошел в апреле 2019 года, сообщает телеканал Еuronews.

Сам концерт был записан в начале декабря, однако по французскому телевидению транслировался в сочельник. В выступлении под руководством дирижера Анри Шале приняли участие восемь хористов, а также известный виолончелист Готье Капюсон и оперная дева Жюли Фукс. Они исполнили популярные рождественские песни Silent Night, The Hymn of the Angels и Jingle Bells.

В целях безопасности музыканты выступали в строительных касках и рабочей униформе. Кроме того, хористы соблюдали социальную дистанцию. В связи с эпидемией коронавируса организаторы решили сократить число выступающих с 20 до восьми человек. По этой же причине концерт проходил без зрителей.

Телеканал отмечает, что до пожара хор давал в соборе до 60 концертов в год.

Пожар в соборе вспыхнул 15 апреля 2019 года. У здания обрушились шпиль и крыша. В МВД Франции заявили, что основную конструкцию собора удалось спасти. Также удалось спасти часть христианских святынь, хранившихся в соборе.

Криминалисты считают, что возгорание произошло либо из-за короткого замыкания, либо из-за неисправности проводки.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам, что храм будет восстановлен. Для реставрации открыли общенациональный сбор пожертвований. Ожидается, что работы продлятся минимум пять лет.