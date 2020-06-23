Новак Джокович заразился коронавирусом

Как сообщает BBC, серб получил положительный тест на коронавирус после Adria Tour (Джокович выступал организатором выставочного турнира).
На этом турнире заразились несколько теннисистов. В частности, об инфицировании сообщили болгарин Григор Димитров и хорват Борна Чорич.
После того как стало известно о положительном тесте Димитрова, турнир был отменен. Финальный матч, в котором Джокович должен был сыграть с россиянином Андреем Рублевым, не состоялся.
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