Новак Джокович заразился коронавирусом

Известный сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусной инфекцией.

Как сообщает BBC, серб получил положительный тест на коронавирус после Adria Tour (Джокович выступал организатором выставочного турнира).

На этом турнире заразились несколько теннисистов. В частности, об инфицировании сообщили болгарин Григор Димитров и хорват Борна Чорич.

После того как стало известно о положительном тесте Димитрова, турнир был отменен. Финальный матч, в котором Джокович должен был сыграть с россиянином Андреем Рублевым, не состоялся.

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