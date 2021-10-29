Нынешний глава ВОЗ Гебрейесус cтал единственным кандидатом на переизбрание

На должность гендиректора ВОЗ был предложен лишь один кандидат Фото: EPA

В заявлении организации сказано, что до крайнего срока, 23 сентября, странами-членами был предложен только один кандидат.

Переизбрание Гебрейесуса будет официально оформлено на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которую ВОЗ проведет в мае 2022 года, а второй его срок официально начнется 16 августа следующего года.

Должность генерального директора ВОЗ может быть продлена только один раз, поэтому максимальный срок полномочий составляет 10 лет.