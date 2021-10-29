Нынешний глава ВОЗ Гебрейесус cтал единственным кандидатом на переизбрание

В заявлении организации сказано, что до крайнего срока, 23 сентября, странами-членами был предложен только один кандидат.
Переизбрание Гебрейесуса будет официально оформлено на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которую ВОЗ проведет в мае 2022 года, а второй его срок официально начнется 16 августа следующего года.
Должность генерального директора ВОЗ может быть продлена только один раз, поэтому максимальный срок полномочий составляет 10 лет.
Всемирная организация здравоохранения была основана в 1948 году, ее штаб-квартира находится в Женеве (Швейцария).
Специализированное учреждение ООН состоит из 194 государств-членов, его основная функция – решение международных проблем здравоохранения.
Тедрос Адханом Гебрейесус в 2005–2012 годах занимал пост министра здравоохранения Эфиопии. На этом посту реформировал систему здравоохранения страны с целью повышения доступности медпомощи.
С 2017 года занял должность генерального директора ВОЗ.