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Обнаженные порноактеры приходят к школьнику. В Новой Зеландии сняли оригинальную соцрекламу. Видео

Министерство внутренних дел Новой Зеландии 11 мая в своем Facebook опубликовало социальную рекламу на тему важности сексуального образования детей. В ней двое обнаженных порноактеров приходят к матери школьника, который смотрел фильмы для взрослых с их участием. Они объясняют, что это нормально и в этом нет ничего плохого, но ребенку необходимо объяснить, что реальный мир отличается от порно. "Мы даже не проходим стадию согласия на секс – сразу приступаем к делу. В реальной жизни я бы так не сделал", – отмечают порноактеры. В конце ролика мать мальчика предлагает сыну поговорить на эту тему. "Без осуждения", – добавляет она.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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В видео порноактеры призывают обсуждать с детьми тему порно
В видео порноактеры призывают обсуждать с детьми тему порно
Скриншот: Keep It Real Online / YouTube
видео

Видео: Keep It Real Online / YouTube
Теги: Новая Зеландия, дети, секс, порно
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