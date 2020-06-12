Обнаженные порноактеры приходят к школьнику. В Новой Зеландии сняли оригинальную соцрекламу. Видео
Министерство внутренних дел Новой Зеландии 11 мая в своем Facebook опубликовало социальную рекламу на тему важности сексуального образования детей. В ней двое обнаженных порноактеров приходят к матери школьника, который смотрел фильмы для взрослых с их участием. Они объясняют, что это нормально и в этом нет ничего плохого, но ребенку необходимо объяснить, что реальный мир отличается от порно. "Мы даже не проходим стадию согласия на секс – сразу приступаем к делу. В реальной жизни я бы так не сделал", – отмечают порноактеры. В конце ролика мать мальчика предлагает сыну поговорить на эту тему. "Без осуждения", – добавляет она.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.