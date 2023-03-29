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Один из крупнейших мировых поставщиков отказался экспортировать зерно из России

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Cargill один из крупнейших мировых производителей и поставщиков пищевых и сельскохозяйственных продуктов
Cargill – один из крупнейших мировых производителей и поставщиков пищевых и сельскохозяйственных продуктов
Фото: depositphotos.com

Российская "дочка" американской корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из России в следующем сельскохозяйственном году. О своих планах компания 28 марта уведомила замглавы минсельхоза РФ Оксану Лут, пишет РБК.

В письме компания сообщает, что в следующем сельскохозяйственном сезоне 2023/2024 (начнется с 1 июля 2023 года и продлится до 30 июня 2024 года) Cargill не планирует осуществлять экспорт зерна из России "в соответствии с состоявшимся ранее обсуждением вопросов зернового экспорта и рекомендациями министерства сельского хозяйства".

При этом компания пообещала, что запланированные на текущий сезон 2022/2023 отгрузки будут выполнены "в полном объеме в соответствии с существующей квотой".

Кроме того, российская "дочка" Cargill сообщила, что начинает пересматривать принадлежащий ей портфель активов, связанных с экспортом зерна. Но изменений в отношении "каких-либо других видов деятельности и активов Cargill в России не планируется и не рассматривается".

В пресс-службе минсельхоза РФ подтвердили, что получили уведомление от Сargill. 

Как отмечает РБК, Cargill входит в число крупных экспортеров российского зерна. По данным, которые приводит РБК один из участников зернового рынка, компания в текущем сельскохозяйственном сезоне 2022/2023 вывезет около 2,2 млн тонн, или около 4% всех объемов экспорта российского зерна. По объемам отгрузок Cargill занимает шестое место среди экспортеров. Собеседник РБК полагает, что Cargill приняла решение свернуть экспорт зерна из России на фоне усилившегося регулирования и давления на этот рынок со стороны государства.

Контекст:

Cargill – один из крупнейших мировых производителей и поставщиков пищевых и сельскохозяйственных продуктов. Компания работает в России с 1991 года и ведет бизнес в четырех основных направлениях: сельское хозяйство, пищевые продукты, промышленность, а также оказывает финансовые услуги клиентам из этих отраслей. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, сельское хозяйство, промышленность, бизнес, продукты, экспорт, Cargill, финансы, рынок, зерно, компании
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