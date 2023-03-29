Один из крупнейших мировых поставщиков отказался экспортировать зерно из России

Cargill – один из крупнейших мировых производителей и поставщиков пищевых и сельскохозяйственных продуктов Фото: depositphotos.com

В письме компания сообщает, что в следующем сельскохозяйственном сезоне 2023/2024 (начнется с 1 июля 2023 года и продлится до 30 июня 2024 года) Cargill не планирует осуществлять экспорт зерна из России "в соответствии с состоявшимся ранее обсуждением вопросов зернового экспорта и рекомендациями министерства сельского хозяйства".

При этом компания пообещала, что запланированные на текущий сезон 2022/2023 отгрузки будут выполнены "в полном объеме в соответствии с существующей квотой".

Кроме того, российская "дочка" Cargill сообщила, что начинает пересматривать принадлежащий ей портфель активов, связанных с экспортом зерна. Но изменений в отношении "каких-либо других видов деятельности и активов Cargill в России не планируется и не рассматривается".

В пресс-службе минсельхоза РФ подтвердили, что получили уведомление от Сargill.

Как отмечает РБК, Cargill входит в число крупных экспортеров российского зерна. По данным, которые приводит РБК один из участников зернового рынка, компания в текущем сельскохозяйственном сезоне 2022/2023 вывезет около 2,2 млн тонн, или около 4% всех объемов экспорта российского зерна. По объемам отгрузок Cargill занимает шестое место среди экспортеров. Собеседник РБК полагает, что Cargill приняла решение свернуть экспорт зерна из России на фоне усилившегося регулирования и давления на этот рынок со стороны государства.