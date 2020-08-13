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"Одумайтесь, пока не поздно". Уволившийся белорусский телеведущий обратился к силовикам. Видео

Ведущий программы "Арсенал" на канале "Беларусь 1" Владимир Бурко, который уволился в связи с ситуацией в стране, опубликовал в Instagram видеообращение к белорусским силовикам. "Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа, против мирного населения страны, против женщин и не дай бог детей", – сказал журналист.

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Журналист обратился к белорусским силовикам
Журналист обратился к белорусским силовикам
Фото: EPA

Он обратился к солдатам и офицерам.

"Вы ждете приказа. Вы прекрасно осознаете, каким будет этот приказ и, скорее всего, понимаете какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, просто хотели, чтобы их мнение было услышано, а в итоге могут получить от вас пулю. Одумайтесь, пока не поздно. Донесите Совету безопасности и своему руководству, что ваши методы и методы смежных структур являются варварскими и антигуманными. Среди верхушки министерства обороны много разных людей. Мне кажется, как и во всех структурах, есть лизоблюды и карьеристы, но есть и настоящие офицеры, которые прошли войны, видели лицо смерти, и таких офицеров большинство. Я прошу вас принять верное решение, решение, которым мы, беларусы будем гордиться, потому что пока только нарастает ненависть. Защитите свой народ", – сказал ведущий.

Он обратился к секретарю Совета безопасности Беларуси Андрею Равкову и министру обороны Виктору Хренину и другим высокопоставленным силовикам.


"Никто не хочет войны. Все акции проходят и будут проходить мирно. Люди хотят справедливости, люди просят их не обманывать, люди просят свободы. За последний пункт отвечаете именно вы, так что я уверен, что все получится. Мы рядом и всегда поможем", – добавил он.

видео

Видео: TUT.BY. Политика / YouTube
Теги: Беларусь, журналисты, Андрей Равков, протесты в Беларуси
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