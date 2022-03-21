Официальную группу "ВКонтакте" взломали и рассылают россиянам правду о войне с Украиной

Согласно опубликованным скриншотам, в сообщении говорилось об уничтожении 3,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры в Украине и гибели 5 тыс. мирных жителей.
"Ни одна из задач "спецоперации" не выполнена, украинцы сплотились и в едином порыве дают отпор агрессору. Уничтожены сотни единиц российской военной техники. Десятки тысяч российских солдат ранены, 560 взяты в плен, а свыше 11 тыс. упокоились в украинской земле", – говорится в сообщении.
Авторы рассылки призвали россиян выходить на митинги против войны в Украине. Также они заявили, что выгрузили всю личную информацию пользователей соцсети, в том числе и переписки, и передали ее "компетентным органам".
"Любое ваше сообщение с поддержкой российских оккупантов или буква Z на аватарке могут быть трактованы как преступление, не имеющее срока давности. Тогда вы будете объявлены в международный розыск по линии Интерпола и арестованы в любой стране мира", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
VK – российская технологическая корпорация, основанная в 1998 году. До 12 октября 2021 года она называлась Mail.ru Group. Среди активов VK – социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир@Mail.ru", почтовый сервис Почта Mail.ru, мессенджеры "ICQ", "Агент Mail.ru" и "ТамТам", сервис объявлений "Юла", поисковая система "Поиск Mail.ru" и другие.
В Украине сервисы этой корпорации находятся под санкциями с 2017 года. В мае 2020 года президент Владимир Зеленский продлил еще на три года запрет российских соцсетей.