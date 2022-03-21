Официальную группу "ВКонтакте" взломали и рассылают россиянам правду о войне с Украиной

Согласно опубликованным скриншотам, в сообщении говорилось об уничтожении 3,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры в Украине и гибели 5 тыс. мирных жителей.

"Ни одна из задач "спецоперации" не выполнена, украинцы сплотились и в едином порыве дают отпор агрессору. Уничтожены сотни единиц российской военной техники. Десятки тысяч российских солдат ранены, 560 взяты в плен, а свыше 11 тыс. упокоились в украинской земле", – говорится в сообщении.

Авторы рассылки призвали россиян выходить на митинги против войны в Украине. Также они заявили, что выгрузили всю личную информацию пользователей соцсети, в том числе и переписки, и передали ее "компетентным органам".

"Любое ваше сообщение с поддержкой российских оккупантов или буква Z на аватарке могут быть трактованы как преступление, не имеющее срока давности. Тогда вы будете объявлены в международный розыск по линии Интерпола и арестованы в любой стране мира", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)