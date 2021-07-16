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Окружение политического беженца, гражданина Украины Ризвана Бабаева призвало не допустить его экстрадиции в РФ

Жена Бабаева призвала МИД, премьера и президента помочь доставить ее мужа в Украину
Жена Бабаева призвала МИД, премьера и президента помочь доставить ее мужа в Украину
Фото: ukranews.com

Адвокат, представитель Совета национальных общин Украины, а также жена политического беженца, гражданина Украины Ризвана Бабаева заявили сегодня на пресс-конференции в агентстве "Українські новини" о его незаконном преследовании, они обратились к властям Украины и Черногории с призывом защитить его права и не выдавать по требованию России.

Бабаева 26 января задержали в Черногории, 27 января суд арестовал его, рассказал адвокат Артур Куприянов. Генеральная прокуратура РФ запросила согласие на экстрадицию Бабаева. 13 апреля суд Подгорицы вынес решение об экстрадиции, но после вмешательства украинских адвокатов и при участии председателя президиума "Юго-украинской международной коллегии адвокатов" Рубена Степаняна Апелляционный суд Черногории отменил это решение и вернул материалы на повторное рассмотрение.    27 июня суд снова принял решение об экстрадиции Бабаева в Россию, на этот раз 8 июля Апелляционный суд поддержал этот вердикт.

Жена Бабаева Татьяна Харитонова заявила, что он патриот Украины, помогает Вооруженным силам Украины и добровольческим батальонам.

"Из-за того что Ризван не согласен с политикой России, потому что он принимает сторону Украины, потому что он всегда был сторонником дружественных отношений между Украиной и Россией, но с того момента, когда Российская Федерация начала вести открытые военные действия против Украины, он стал не согласен с этим. Его начали преследовать, начали "шить" какие-то дела", – заявила Харитонова.

Она призвала МИД, премьера и президента помочь доставить ее мужа в Украину.

Первый заместитель Совета национальных общин Украины Эмир Валеев отметил, что в 2017 году он с Бабаевым основал благотворительный фонд "Добро без границ", они помогают детским домам и участникам АТО. Нацгвардия наградила Бабаева медалью "За помощь в зоне АТО", а Министерство обороны – "За сотрудничество с Вооруженными силами Украины".

Адвокат рассказал, что уголовное дело открыто против Бабаева в России в 2014 году  по ст. 226-1 Уголовного кодекса России о незаконном перемещении через государственную границу стратегически важных ресурсов. Второе дело – по ст. 193, об уклонении от выполнения обязанностей по регистрации денежных средств в валюте РФ. Куприянов утверждает, что второе дело было закрыто в 2019 году, но именно по нему Россия объявила Бабаева в розыск.

"Таким образом, не существует в настоящее время уголовного дела, по которому Ризван Бабаев был объявлен в розыск, но об этом Российская Фередация не сообщила в Министерство юстиции Черногории, а кроме того, целенаправленно указала на то, что нарушений в объявлении его в розыск нет, а также о том, что Ризван Бабаев является гражданином РФ", – сообщил юрист.

Теги: Россия, Министерство юстиции, розыск, беженцы, Черногория, экстрадиция, благотворительный фонд , апелляционный суд, Подгорица, адвокат, уголовное дело, Российская Федерация
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