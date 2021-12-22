"Они думали, что у меня украинский паспорт". Российский тренер рассказал, как в Эстонии ему отказали в работе

"У меня было два предложения оттуда, но в итоге отказали в последний момент из-за того, что у меня российский паспорт. Отец у меня был военным, я родился в Украине. И, наверное, они думали, что у меня украинский паспорт", – рассказал тренер.

По словам Бойко, эстонцы по-разному относятся к Украине и России.

"Но потом, когда начали общаться… Для них Украина и Россия оказались разными вещами. Я вот не могу это поделить. У меня папа – украинец, мама – русская. Как я могу поделить? Никак. А у людей разница есть", – отметил он.