Организаторы перенесли церемонию “Золотого глобуса” в 2021 году

78-я ежегодная церемония вручения кинопремий "Золотой глобус" в 2021 году пройдет 28 февраля.

Об этом сообщается на сайте кинопремии.

Обычно церемония "Золотого глобуса" проходит в январе. Причины переноса вручения наград на более поздний срок в сообщении не уточняются.

Кинопремия "Золотой глобус", организованная Голливудской ассоциацией иностранной прессы, вручается с 1944 года. Считается второй по престижности наградой в киноиндустрии после "Оскара".

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