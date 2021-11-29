Основатель Twitter Дорси ушел с поста гендиректора компании

По словам Дорси, после почти 16 лет, проведенных в компании, настал подходящий момент для его ухода.

"Немногие компании способны достичь такого уровня. И немногие основатели могут предпочесть свою компанию собственному эго", – написал он в письме сотрудникам Twitter.

Пост главы компании займет технический директор Twitter Параг Агравал. Сам Дорси продолжит работу членом совета директоров до истечения срока его полномочий, после чего покинет компанию окончательно.

not sure anyone has heard but,



I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl — jack * (@jack) November 29, 2021

Ранее о планах Дорси покинуть пост генерального директора сообщили источники CNBC. После этого на открытии торгов акции Twitter выросли на 11%.