Основатель Twitter Дорси ушел с поста гендиректора компании

По словам Дорси, после почти 16 лет, проведенных в компании, настал подходящий момент для его ухода.
"Немногие компании способны достичь такого уровня. И немногие основатели могут предпочесть свою компанию собственному эго", – написал он в письме сотрудникам Twitter.
Пост главы компании займет технический директор Twitter Параг Агравал. Сам Дорси продолжит работу членом совета директоров до истечения срока его полномочий, после чего покинет компанию окончательно.
not sure anyone has heard but,— jack * (@jack) November 29, 2021
I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl
Ранее о планах Дорси покинуть пост генерального директора сообщили источники CNBC. После этого на открытии торгов акции Twitter выросли на 11%.
Дорси основал Twitter вместе с Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном в 2006 году и был генеральным директором компании до 2008 года, после чего стал председателем совета директоров. В 2015 году вновь занял должность гендиректора.
Его состояние, по данным Forbes, оценивается в $11,9 млрд. В 2021 году Джек Дорси продал на аукционе Valuables свой первый твит за 2,9 млн, сообщал Valuables.
По итогам 2020 года, в среднем 192 млн человек пользуются Twitter ежедневно. В 2020 году выручка компании Twitter Inc. составила $3,72 млрд.