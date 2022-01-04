Основательницу стартапа Theranos Холмс признали виновной в обмане инвесторов

В 2015 году Time включил Холмс (по центру) в список 100 самых влиятельных людей мира Фото: EPA

Присяжные сочли виновность Холмс доказанной по четырем из 11 пунктов обвинения, еще по четырем пунктам, связанным с обманом пациентов, ее оправдали. По трем пунктам присяжные не смогли прийти к единогласному решению, эти эпизоды возможного обмана инвесторов могут быть рассмотрены в рамках нового судебного разбирательства.

Холмс грозит до 20 лет тюрьмы, а также штраф в размере $250 тыс., плюс реституция (материальное возмещение ущерба) по каждому пункту обвинения. При этом юрист считает, что ей вряд ли назначат максимально возможный срок, сообщает New York Times.