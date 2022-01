Основательницу стартапа Theranos Холмс признали виновной в обмане инвесторов

Присяжные сочли виновность Холмс доказанной по четырем из 11 пунктов обвинения, еще по четырем пунктам, связанным с обманом пациентов, ее оправдали. По трем пунктам присяжные не смогли прийти к единогласному решению, эти эпизоды возможного обмана инвесторов могут быть рассмотрены в рамках нового судебного разбирательства.

Холмс грозит до 20 лет тюрьмы, а также штраф в размере $250 тыс., плюс реституция (материальное возмещение ущерба) по каждому пункту обвинения. При этом юрист считает, что ей вряд ли назначат максимально возможный срок, сообщает New York Times.

Контекст:

Холмс создала стартап в 2003 году в возрасте 19 лет. Идея Theranos состояла в разработке прибора Edison, якобы позволяющего делать анализы быстро и безболезненно, сообщает Forbes.

В 2014 году технология оценивалась в $9 млрд, сообщал Business Insider. Журнал Time в 2015 году включил Холмс в список 100 самых влиятельных людей мира.

Проблемы у Theranos начались после расследования The Wall Street Journal, показавшего, что компания анализировала кровь на стороннем оборудовании. The New York Times сообщал, что в 2018 году Theranos ликвидировали. В 2021 году Холмс начали судить за мошенничество, сообщал Reuters.