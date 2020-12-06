В США запустили стартап ManiMe по созданию гелевых наклеек на ногти. Из-за коронавируса его выручка может превысить $3 млн

Бывшая сотрудница консалтинговой фирмы Boston Consulting Group – 29-летняя кореянка Чжуен Сон признается, что провела немало часов, ожидая, пока ей сделают маникюр. Эту проблему она решила запуском стартапа ManiMe, который производит наклейки на ногти по индивидуальным размерам.

Бывшая сотрудница консалтинговой фирмы Boston Consulting Group Чжуен Сон создала стартап ManiMe, который привлек уже почти $9 млн от венчурных инвесторов. Его идея – выпуск наклеек на ногти по индивидуальным меркам, говорится в статье журнала Forbes 6 декабря.

29-летняя кореянка решила создать такой бизнес, потому что сама провела немало часов в ожидании, пока ей сделают маникюр. В 2017 году во время учебы по программе MBA в Стэнфордской высшей школе бизнеса она решила избавиться от этих хлопот.

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Ее стартап ManiMe запустили в калифорнийском городе Санта-Моника. Клиентам нужно лишь сделать фотографии своих ногтей и отправить их в компанию. Для индивидуальной подгонки наклеек ManiMe использует 3D-моделирование и лазерную резку.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции салоны красоты часто закрываются, поэтому предполагаемая выручка ManiMe в этом году может превысить $3 млн, отметил Forbes.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ManiMe (@manime.co)

Партнер фонда Canaan Маха Ибрагим признала, что коронавирус послужил для стартапа "мощным попутным ветром". По ее словам, женщины десятилетиями были привязаны к салонам, а ManiMe дает им гибкость и возможность не зависеть от мастера.

Маникюрные наборы ManiMe стоят от $15 до $25. В них можно найти варианты от базовых до уникальных дизайнерских решений. На ManiMe можно купить прозрачные наклейки с разлетающимися бабочками и вязаный узор из девяти цветов на глянцевом черном фоне авторства мастера маникюра Мэдлин Пул из Нью-Йорка.

Контракты с ManiMe подписали еще десять мастеров маникюра, в том числе дизайнер Хан Нгуен и Киа Стюарт из Бруклина, известная как Lux K. По условиям соглашений дизайнеры получат долю от продаж своих работ.