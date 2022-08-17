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С начала войны в Украине из России эмигрировало более 20 тыс. евреев – "Сохнут"

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До войны в Украине в России жило 165 тыс. евреев
До войны в Украине в России жило 165 тыс. евреев
Фото: Pinchas Goldschmidt / Facebook

Около 20,5 тыс. евреев уехали из России после ее вторжения в Украину, которое началось 24 февраля. Об этом 17 августа сообщает BBC со ссылкой на данные еврейского агентства для Израиля "Сахнут".

До войны в России жило 165 тыс. евреев. Как сообщает издание, большинство евреев выступают против войны и, находясь в России, больше "не чувствуют себя в безопасности".

Россию покинул также главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Как он сообщил корреспонденту BBC, он "должен был что-то сделать, чтобы показать свое несогласие с войной в Украине". Но по его словам, он бы "подверг себя опасности", если бы выразил свою позицию, оставаясь в Москве.

Другой собеседник BBC, который не назвал свое имя в целях безопасности и также собирается эмигрировать, рассказал, что власть в РФ сейчас "непредсказуемая" и евреи становятся "одной из пропагандистских мишеней". Также его обеспокоило заявление о закрытии представительства "Сохнут".

Контекст:

Ликвидировать представительство агентства "Сохнут" в России 21 июля потребовало министерство юстиции РФ, обвиняя агентство в нарушении российского законодательства. Предварительное рассмотрение иска в Басманном суде было назначено на 28 июля, заседание для рассмотрения иска по существу назначено на 19 августа.

В России представительство "Сохнута" работает более 30 лет. По словам министра интеграции Израиля Пнины Тамено-Шете, в прошлом году по программе репатриации в Израиль приехала 21 тыс. российских евреев, а в последние месяцы – 30 тыс. человек из России и Украины.

Теги: Россия, Израиль, раввин, евреи, заседание
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