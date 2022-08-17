С начала войны в Украине из России эмигрировало более 20 тыс. евреев – "Сохнут"

До войны в России жило 165 тыс. евреев. Как сообщает издание, большинство евреев выступают против войны и, находясь в России, больше "не чувствуют себя в безопасности".

Россию покинул также главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Как он сообщил корреспонденту BBC, он "должен был что-то сделать, чтобы показать свое несогласие с войной в Украине". Но по его словам, он бы "подверг себя опасности", если бы выразил свою позицию, оставаясь в Москве.

Другой собеседник BBC, который не назвал свое имя в целях безопасности и также собирается эмигрировать, рассказал, что власть в РФ сейчас "непредсказуемая" и евреи становятся "одной из пропагандистских мишеней". Также его обеспокоило заявление о закрытии представительства "Сохнут".