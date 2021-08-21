Отказ Испании пустить российские корабли в Москве прокомментировали словами о русофобстве в НАТО

"С недоумением узнали об отказе. [...] Данная ситуация выглядит по меньшей мере странно, особенно на фоне существующей положительной практики взаимодействия в вопросах о заходе российских военных кораблей в испанские порты. Указанный шаг несомненно противоречит духу подписанной между двумя странами в 2009 году декларации о стратегическом партнерстве, а также конструктивно развивавшемуся в последние годы российско-испанскому взаимодействию", – говорится в сообщении.

Российское внешнеполитическое ведомство предположило, что информация попала в СМИ не случайно.

"Удивляет и тот факт, что испанские официальные лица допустили утечку этого сюжета в центральные СМИ страны, видимо, тем самым желая продемонстрировать свое равнение на русофобское крыло НАТО в период подготовки саммита стран – членов Альянса, который должен пройти в Мадриде в 2022 году", – заявили в МИД РФ.

Испания присоединилась к НАТО в 1982 году, во время так называемого третьего расширения Альянса.