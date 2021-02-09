Пандемия COVID-19. Эксперты ВОЗ обнаружили на рынке в Ухане "важные улики"

Эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии, рынок морепродуктов "Хуанань" и один из крупнейших рынков города "Байшачжоу". Об этом сообщил американский зоолог Питер Дашак.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае Фото: EPA

Эксперты Всемирной организации здравоохранения, прибывшие в китайский город Ухань для изучения истоков пандемии коронавируса, работали в трех группах. Об этом рассказал американский зоолог Питер Дашак, помогающий миссии ВОЗ, сообщило 7 февраля агентство Bloomberg.

Ученые сосредоточили свое внимание на потенциальной роли животных во вспышке, эпидемиологии и распространении вируса, а также на результатах исследования проб окружающей среды. По словам зоолога, каждое направление они рассмотрели по отдельности. Теперь их хотят собрать вместе.

Эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии, рынок морепродуктов "Хуанань" и один из крупнейших рынков города "Байшачжоу". Ученые побывали в двух больницах в Ухане, которые в числе первых начали лечить заболевших. По словам Дашака, международной миссии помогали китайские ученые.

Зоолог отметил, что ученые во время обследования рынка "Хуанань" обнаружили "важные улики". Рынок был закрыт после выявления первых случаев заражения.

"Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, посуду, доказательства того, что происходило", – отметил ученый.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов "Хуанань": первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.

Ученые полагали, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом).

14 января этого года в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые будут расследовать причины пандемии.