Папа римский заявил, что секс вне брака – не самый тяжкий грех

"Грехи плоти – не самые серьезные, гордость и ненависть – самые серьезные", – считает он.

Франциск сделал это заявление в ответ на вопрос об архиепископе Парижском Мишеле Опети, который ушел в отставку из-за "неоднозначных" отношений с женщиной.

Контекст:

Франциск принял прошение об отречении, поданное Опети, 2 декабря 2021 года, сообщал Vatican News. Причиной этого решения архиепископа стало расследование журнала Le Point, где говорилось, что в 2012 году у епископа была связь с прихожанкой при том, что все без исключения католические священники дают обет безбрачия, который они должны сохранять всю жизнь.

В прощальном послании архиепископа, размещенном на сайте Католической церкви Парижа, Опети объяснил, что подал отречение не из-за своей вины, а чтобы "предотвратить разделение, всегда возникающие там, где появляются подозрение и потеря доверия".

Понтифик не первый раз обращается к теме семейных отношений и секса. Так, в 2018 году он заявил, что секс является "великим даром Божьим", а не табу. По его мнению, интимные отношения преследуют две цели – продемонстрировать любовь и создать жизнь.

Также Франциск заявлял, что сексуальное удовольствие создано для того, чтобы делать любовь более прекрасной и гарантировать продолжение вида.

При этом папа римский является убежденным противником абортов. В 2018 году он сравнил аборт с наймом киллера.