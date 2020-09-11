"Приятность от секса и еды". Папа римский рассказал о "божественном" удовольствии

Католическая церковь всегда осуждала "нечеловеческое" и вульгарное удовольствие, но принимала умеренное, заявил папа римский Франциск.

Франциск: Удовольствие происходит непосредственно от Бога, оно не является ни католическим, ни христианским, ни каким-то другим, а просто божественным Фото: ЕРА

Папа римский Франциск в беседе с Карло Петрини, автором книги "TerraFutura. Диалоги с папой Франциском о целостной экологии", прокомментировал отношение католической церкви к удовольствиям, цитаты Франциска из книги приводит Vatican News.

Как пишет портал, Петрини упрекнул папу римского в том, что церковь "несколько умерщвляла удовольствие, будто речь идет о чем-то, чего следует избегать". Франциск возразил собеседнику, заявив, что церковь всегда осуждала "нечеловеческое" и вульгарное удовольствие, но принимала умеренное и человечное.

"Удовольствие происходит непосредственно от Бога, оно не является ни католическим, ни христианским, ни каким-то другим, а просто божественным. Удовольствие во время еды нужно для того, чтобы, принимая пищу, мы поддерживали себя в добром здравии, так же как сексуальное удовольствие создано для того, чтобы делать любовь более прекрасной и гарантировать продолжение вида", – сказал он.

Vatican News отмечает, что "TerraFutura. Диалоги с папой Франциском о целостной экологии" появилась в продаже 9 сентября. Книга основана на трех "откровенных и дружественных" личных беседах Петрини и папы римского, "в которых обсуждается их общая приверженность созданию и сохранению благ планеты, с уважением и вниманием к жизни и средствам к существованию всех ее обитателей, в атмосфере взаимной солидарности".

Разговоры собеседников проходили в острые и значимые моменты современной истории, пишет портал. Первая беседа состоялась в 2018 году после катастрофического землетрясения в центральной Италии; вторая – в 2019 году непосредственно перед открытием синода епископов на Амазонке; и третья – в 2020 году в условиях пандемии COVID-19.