Папе Франциску отправили конверт с тремя пулями

Папе римскому Франциску адресовали конверт, в котором обнаружили три пули типа Флобера Фото: ЕРА

Сообщается, что в конверте были три пули типа Флобера, калибром 9 мм и сообщение о финансовых операциях в Ватикане.

Текст был написан карандашом еле разборчиво, адресован: "Папе – Ватикан – Пьяцца Сан-Пьетро в Риме".

Отмечается, что письмо изъяли правоохранители и отправили на расследование в следственное подразделение Милана.

Издание пишет, что человек, отправивший письмо, уже известен жандармам Ватикана – с ними миланские карабинеры "будут согласовывать действия, чтобы оценить жест и возможную опасность" посылки.