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Парламент Гонконга остался без оппозиции. 19 депутатов сложили мандаты

Четырех депутатов Законодательного совета Гонконга лишили мандата после принятия в Гонконге закона, по которому все госслужащие должны быть лояльны к властям.

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Четырех депутатов лишили мандата без соответствующего решения суда
Четырех депутатов лишили мандата без соответствующего решения суда
Фото: EPA

Все оппозиционные депутаты Законодательного совета Гонконга подали в отставку после того, как мандата лишили четырех их коллег. Об этом сообщает The Global Times.

Таким образом, Законодательный совет лишился 19 депутатов. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что отставка этих депутатов никак не повлияет на работу совета.

Как отмечает RTHK, четверо депутатов были исключены из совета после принятия в Гонконге закона, по которому все госслужащие должны быть лояльны к властям. Гонконгский политический аналитик Ма Нгок отметил, что лишение мандатов этих депутатов было "очень произвольным" и сильно отличается от прошлых похожих случаев, когда такое решение принималось судом, а не напрямую властями Пекина.

Всего парламент Гонконга состоит из 70 депутатов.

Теги: Китай, Гонконг, Кэрри Лам
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