В Гонконге перенесли на год парламентские выборы из-за пандемии

С 8-го по 30 июля в Гонконге подтвердили 1852 новых случая COVID-19, что на 140% больше, чем за предыдущие шесть месяцев. Из-за новой вспышки было решено отложить выборы в парламент, сообщила глава города Кэрри Лэм.

Выборы в парламент Гонконга, которые были запланированы на сентябрь этого года, перенесли на 2021 год. Об этом объявила глава Гонконга Кэрри Лэм, сообщает Global Times.

Теперь выборы должны состояться 5 сентября 2021 года. Перенос связан с новой волной COVID-19 в Гонконге. Как отмечает издание, в пятницу в Гонконге подтвердили 121 новый случай заболевания. Это уже 10-й день подряд, когда власти фиксируют более 100 случаев в сутки. Общее число подтвержденных случаев в городе достигло 3273.

Лэм добавила, что с 8-го по 30 июля в Гонконге подтвердили 1852 новых случая, что на 140% больше, чем за предыдущие шесть месяцев.

Она также объяснила, что выборы было решено перенести на целый год, так как волна COVID-19 в городе может длиться неделями и обществу нужно больше времени для выздоровления. По ее словам, для подготовки к новым выборам требуется не менее трех-четырех месяцев.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 31 июля коронавирусом в мире заразились 17 241 298 человек, жертвами COVID-19 стали 672 062 человека, выздоровело 10 089 350 человек.