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Парламент Кубы впервые за 43 года назначил премьер-министра

Национальная ассамблея Кубы назначила Мануэля Марреро Круса премьер-министром Кубы по представлению президента страны Мигеля Диас-Канеля.

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Крус (в центре) до этого занимал должность министра туризма Кубы
Крус (в центре) до этого занимал должность министра туризма Кубы
Фото: ЕРА

21 декабря Национальная ассамблея Кубы назначила премьер-министром страны Мануэля Марреро Круса, сообщает пресс-служба парламента.

В релизе сказано, что кандидатуру главы правительства, его заместителей и других членов совета министров Кубы внес президент Мигель Диас-Канель.

Круз до этого занимал должность министра туризма Кубы, ему 56 лет.

Как пишет агентство Asossiated Press, это произошло впервые за последние 43 года, так как в 1976-м в стране изменили Конституцию и упразднили должность премьера.

В 1959–1976 годах главой правительства Кубы был Фидель Кастро. После изменения Конституции он и стал председателем Государственного совета, заняв должность, которая объединяла полномочия главы исполнительной и законодательной власти.

В 2019 году в Кубе провели конституционную реформу, в рамках которой вернули обе должности. 10 октября впервые за 43 года Национальная ассамблея Кубы избрала президента. Им стал Диас-Канель, который до этого занимал пост председателя Государственного совета.

Теги: Куба, правительство, премьер-министр, назначение
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