Парламент Кубы впервые за 43 года назначил премьер-министра

Национальная ассамблея Кубы назначила Мануэля Марреро Круса премьер-министром Кубы по представлению президента страны Мигеля Диас-Канеля.

Крус (в центре) до этого занимал должность министра туризма Кубы Фото: ЕРА

21 декабря Национальная ассамблея Кубы назначила премьер-министром страны Мануэля Марреро Круса, сообщает пресс-служба парламента.

В релизе сказано, что кандидатуру главы правительства, его заместителей и других членов совета министров Кубы внес президент Мигель Диас-Канель.

EN INFOGRAFÍA: #PrimerMinistro, Viceprimeros Ministros y Secretario del Consejo de Ministros designados por la Asamblea Nacional del #PoderPopular de #Cuba * . #CubaSocialista pic.twitter.com/iRrmbn9njy — Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) December 21, 2019

Круз до этого занимал должность министра туризма Кубы, ему 56 лет.

Как пишет агентство Asossiated Press, это произошло впервые за последние 43 года, так как в 1976-м в стране изменили Конституцию и упразднили должность премьера.

В 1959–1976 годах главой правительства Кубы был Фидель Кастро. После изменения Конституции он и стал председателем Государственного совета, заняв должность, которая объединяла полномочия главы исполнительной и законодательной власти.

В 2019 году в Кубе провели конституционную реформу, в рамках которой вернули обе должности. 10 октября впервые за 43 года Национальная ассамблея Кубы избрала президента. Им стал Диас-Канель, который до этого занимал пост председателя Государственного совета.