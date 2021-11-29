Парламент Швеции избрал Андерссон премьер-министром во второй раз за шесть дней

Андерссон была избрана с небольшим отрывом – 173 депутата Риксдага проголосовали против ее кандидатуры. Согласно конституции Швеции, премьер-министры могут быть назначены и руководить правительством до тех пор, пока парламентское большинство – минимум 175 депутатов – не против них.

30 ноября, после официального вступления в должность, Андерссон станет первой женщиной – премьер-министром Швеции. Она возглавит однопартийное правительство социал-демократов.

В то же время правительство Андерссон будет правительством меньшинства при поддержке 100 из 349 членов Риксдага.

Премьер уже заявила, что попытается сотрудничать с другими партиями в парламенте Швеции.

Кабинет Андерссон, ожидается, будет объявлен во вторник утром. После этого она вместе с членами нового правительства посетит так называемый skifteskonselj – встречу смены правительства – с королем Швеции в королевском дворце. После чего новое правительство Андерссон приступит к своим обязанностям.