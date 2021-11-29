Парламент Швеции избрал Андерссон премьер-министром во второй раз за шесть дней

Андерссон была избрана с небольшим отрывом – 173 депутата Риксдага проголосовали против ее кандидатуры. Согласно конституции Швеции, премьер-министры могут быть назначены и руководить правительством до тех пор, пока парламентское большинство – минимум 175 депутатов – не против них.
30 ноября, после официального вступления в должность, Андерссон станет первой женщиной – премьер-министром Швеции. Она возглавит однопартийное правительство социал-демократов.
В то же время правительство Андерссон будет правительством меньшинства при поддержке 100 из 349 членов Риксдага.
Премьер уже заявила, что попытается сотрудничать с другими партиями в парламенте Швеции.
Кабинет Андерссон, ожидается, будет объявлен во вторник утром. После этого она вместе с членами нового правительства посетит так называемый skifteskonselj – встречу смены правительства – с королем Швеции в королевском дворце. После чего новое правительство Андерссон приступит к своим обязанностям.
Андерссон 54 года. С 2014 года она является министром финансов Швеции, став первой женщиной на этом посту в правительстве. Главой Социал-демократической партии Андерссон была избрана только в начале ноября этого года. Сразу после того, как в августе премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил о своей отставке, была выдвинута кандидатура Андерссон на этот пост.
Кандидатуру Андерссон 24 ноября подержали 117 депутатов Риксдага Швеции, 174 проголосовали против, отмечает AP.
Она подала в отставку через несколько часов после избрания. Парламент Швеции отклонил бюджет страны, предложенный правительством, поддержав альтернативный – от оппозиции. При голосовании за бюджет страны побеждает предложение, набравшее наибольшее количество голосов "за". За оппозиционный документ проголосовали 154 депутата Риксдага, за бюджет правительства – 143.
После неудачного голосования за бюджет из коалиции вышла Партия зеленых. Андерссон сказала, что "не хочет возглавлять правительство, в котором могут быть основания для сомнений в его легитимности". В то же время она сообщила спикеру Риксдага Андреасу Норлену, что готова возглавить однопартийный кабинет социал-демократов.