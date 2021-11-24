Премьер Швеции подала в отставку через несколько часов после избрания

В среду парламент Швеции – Риксдаг – отклонил бюджет страны, предложенный правительством, поддержав альтернативный – от оппозиции, в которую входит партия "Шведские демократы".

После этого лидер Партии зеленых Пер Болунд заявил, что его политсила не может мириться с "историческим бюджетом оппозиции, впервые составленным с ультраправыми", он сообщил о выходе партии из коалиции.

Андерссон на пресс-конференции сказала, что "не хочет возглавлять правительство, в котором могут быть основания для сомнений в его легитимности". В то же время Андерссон сообщила спикеру Риксдага Андреасу Норлену, что готова возглавить однопартийный кабинет социал-демократов.

Глава парламента подтвердил отставку премьера и заявил, что свяжется с лидерами восьми партий, чтобы обсудить ситуацию перед принятием решений 25 ноября.

В то же время Партия зеленых заявила, что готова поддержать кандидатуру Андерссон в новом голосовании по выбору премьер-министра Швеции.