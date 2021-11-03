Патриарха Варфоломея госпитализировали второй раз во время визита в США

81-летний патриарх Варфоломей был госпитализирован после медосмотра в больнице Mount Sinai Фото: EPA

Отмечается, что 81-летний патриарх был госпитализирован после медосмотра в больнице Mount Sinai на Манхэттене (Нью-Йорк), а также консультаций с врачами.

Патриарху Варфоломею планируют провести ангиограмму (исследование кровеносных сосудов. – "ГОРДОН"), чтобы определить, нужно ли устанавливать стент.