Патрушев потребовал прикрыть средствами ПВО критические объекты в центре России

По его словам, РФ нужно наращивать силы и средства противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы. Цель – защитить "районы расположения критически важных и потенциально опасных объектов".

Кроме того, кремлевский чиновник заявил, что в центральных, а особенно в приграничных районах России якобы активизировались украинские разведывательно-диверсионные группы и происходят постоянные обстрелы.

Патрушев призвал усилить контроль мигрантов и переселенцев, среди которых тоже могут быть агенты и участники "мероприятий протестного характера".

"В процессе проведения специальной военной операции увеличивается количество мигрантов. В связи с этим прошу принять меры, направленные на исключение проникновения на территорию округа членов законспирированных ячеек экстремистских и террористических организаций, участников боевых действиях на стороне Украины", – сказал он.