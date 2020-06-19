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Переводчик Горбачева Палажченко: Для американцев самым важным было – что в случае распада СССР произойдет с ядерным вооружением

Сотрудник "Горбачев-Фонда", многолетний личный переводчик экс-президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что руководство США не хотело распада СССР и вело переговоры с Горбачевым о том, "как попытаться спасти единое государство".

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Палажченко: Я видел по глазам участников той беседы, что ситуация вызывала у них очень большие опасения
Палажченко: Я видел по глазам участников той беседы, что ситуация вызывала у них очень большие опасения
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

В процессе распада СССР на отдельные государства США больше всего интересовало, что будет с ядерным оружием, которым обладало советское государство. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал сотрудник "Горбачев-Фонда", дипломат, многолетний личный переводчик экс-президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко.

Он вспомнил встречу Горбачева, президента США Джорджа Буша – старшего, премьер-министр Испании Фелипе Гонсалеса и короля Испании Хуана Карлоса в октябре 1991 года в Мадриде, на которой был переводчиком. Встреча проходила на полях Мадридской конференции по Ближнему Востоку. Она, по словам Палажченко, была конфиденциальной. 

"Это было на другой день после знаменитого выступления [новоизбранного президента России Бориса] Ельцина, где он, еще не сказав, что собирается отказываться от подписания Союзного договора, заявил, что Россия забирает у центра большую часть полномочий, называл какие-то невероятные цифры... И король, и Гонсалес, и Буш высказывались по отношению к Ельцину и нашим тогдашним сепаратистам очень резко. Говорили, что так обращаться с государством нельзя",  – рассказал переводчик. 

По мнению Палажченко, все участники встречи не хотели распада СССР. 

"Конечно, не хотели, открытым текстом говорили, что, вот, вам приходится иметь дело с такими людьми, которые просто играют судьбой государства и народов, которые это государство составляют. Но, к сожалению, после ГКЧП позиция Горбачева была путчистами настолько ослаблена, что его попытки все-таки провести какой-то конфедеративный договор, который, по крайней мере, сохранил бы единые вооруженные силы (а это предотвратило бы многое, я думаю) не увенчались успехом. Я видел по глазам участников той беседы, что ситуация вызывала у них очень большие опасения. О Ближнем Востоке на этой встрече практически не говорили, говорили о том, как попытаться спасти единое государство", – вспомнил переводчик. 

Участники встречи, как рассказал Палажченко, больше всего вопросов задавали по ядерному оружию и экономике.

"Прежде всего, конечно, [их интересовало ядерное оружие]. И экономические реформы. Для американцев, они нам это говорили открытым текстом, самым важным было – что в случае распада страны произойдет с ядерным вооружением", – сообщил переводчик. 

Он напомнил, что свою позицию по поводу распада СССР Буш высказывал и публично, в частности во время выступления в Верховной Раде в Киеве 1 августа 1991 года.

"Будучи главой государства и дипломатом, он не мог сказать [Украине]: "Ни в коем случае не выходите" [из СССР]. Но все было сформулировано так, что становилось ясно: Америка заявила о своем национальном интересе. И что в этот интерес распад Союза не входил. За это его очень сильно потом критиковали, но он остался при своей позиции", – отметил Палажченко. 

Переводчик Горбачева Палажченко: Тэтчер разбушевалась: "Ну что они наделали?! Какие же они после этого лидеры?" Читайте полную версию интервью

Советский Союз распался в декабре 1991 года. 8 декабря главы Беларуси, России и Украины собрались в Беловежской пуще, констатировали, что СССР прекращает свое существование, и подписали соглашение о создании СНГ. Подпись под документом поставили высшие должностные лица и главы правительств трех стран: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Беларуси, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.

В результате распада СССР были образованы 15 независимых государств. 

После распада советского государства ядерное оружие досталось четырем странам: России, Украине, Казахстану и Беларуси. Но в начале 1990-х Украина, Казахстан и Беларусь добровольно отказались от своих ядерных арсеналов.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Россия, Ближний Восток, СССР, Михаил Горбачев, Джордж Буш, Павел Палажченко
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