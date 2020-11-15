ГОРДОН
 
 
МИР

Перу второй раз за неделю осталось без президента

Врио президента Перу Мануэль Мерино, который занял эту должность 9 ноября после импичмента главы государства Мартина Вискарры, 15 ноября объявил о своей отставке.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мерино занял должность президента Перу 9 ноября
Мерино занял должность президента Перу 9 ноября
Фото: ЕРА

15 ноября временно исполняющий обязанности президента Перу Мануэль Мерино подал в отставку с этой должности. Об этом сообщает государственное агентство Andina.

Спикер Конгресса Мерино стал врио президента 9 ноября, когда импичмент был объявлен главе государства Мартину Вискарре.

Обращаясь сегодня к перуанцам из дворца правительства, Мерино объяснил, что не стремится к такой должности.

В отставку он подал после смерти двух участников акций протеста, которые проходили в Перу накануне ночью.

Издание Diario El Comercio отмечает, что перед объявлением об отставке Мерино потерял поддержку Конгресса и лишился 12 министров в правительстве страны. Его также не поддержало бизнес-сообщество.

Против инаугурации Мерино выступали граждане страны, и двое участников протеста были застрелены в ходе столкновений.

Следующие парламентские и президентские выборы в Перу намечены на апрель 2021 года.

Теги: смерть, протесты, Перу, правительство, столкновения, отставка, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
  "Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой
  "Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой
  "Місяць". В новом клипе Могилевская и Чапкис поцеловались. Видео
  "Місяць". В новом клипе Могилевская и Чапкис поцеловались. Видео
"Добежал, смог, успел". В сети обсуждают "сакральное" селфи Потапа из туалета
"Добежал, смог, успел". В сети обсуждают "сакральное" селфи Потапа из туалета
Беременнная бразильская балерина Сильва снялась обнаженной для Vogue
Беременнная бразильская балерина Сильва снялась обнаженной для Vogue
  Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе
  Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе
"Бомба! Жара", "После такой фотки не сразу уснешь". 49-летняя Хмельницкая восхитила снимком в белье
"Бомба! Жара", "После такой фотки не сразу уснешь". 49-летняя Хмельницкая восхитила снимком в белье
В четвертьфинале "Танцев со звездами" участники будут танцевать с судьями
В четвертьфинале "Танцев со звездами" участники будут танцевать с судьями
Федишин заинтриговала рассказом, как нашла потерянный телефон
Федишин заинтриговала рассказом, как нашла потерянный телефон
"Не понимаю, когда женщины нанимают няню, но не работают". Ризатдинова рассказала, почему рано вышла из декрета
"Не понимаю, когда женщины нанимают няню, но не работают". Ризатдинова рассказала, почему рано вышла из декрета
  "Знала, что беременна". Сумская рассказала, почему не стала матерью в третий раз
  "Знала, что беременна". Сумская рассказала, почему не стала матерью в третий раз
  "Влюблена в его мозг". Шоптенко рассказала об отношениях с мужем
  "Влюблена в его мозг". Шоптенко рассказала об отношениях с мужем
"Кайф", "Ну какая же классная!". Паперная засветила грудь в откровенном декольте
"Кайф", "Ну какая же классная!". Паперная засветила грудь в откровенном декольте
Мать герцогини Кембриджской Кэрол Миддлтон рассказала, когда планирует увидеться с внуками
Мать герцогини Кембриджской Кэрол Миддлтон рассказала, когда планирует увидеться с внуками
"Мама считала это глупой тратой денег", "Была лысой до восьми лет". Осадчая и Астафьева поделились детскими воспоминаниями
"Мама считала это глупой тратой денег", "Была лысой до восьми лет". Осадчая и Астафьева поделились детскими воспоминаниями
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Кайф", "Ну какая же классная!". Паперная засветила грудь в откровенном декольте
"Кайф", "Ну какая же классная!". Паперная засветила грудь в откровенном декольте
  "Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой
"Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
  Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе
Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе
"Бомба! Жара", "После такой фотки не сразу уснешь". 49-летняя Хмельницкая восхитила снимком в белье
"Бомба! Жара", "После такой фотки не сразу уснешь". 49-летняя Хмельницкая восхитила снимком в белье
  "Знала, что беременна". Сумская рассказала, почему не стала матерью в третий раз
"Знала, что беременна". Сумская рассказала, почему не стала матерью в третий раз
"Спасибо за твою смелость". Шепелев впервые показал свою девушку
"Спасибо за твою смелость". Шепелев впервые показал свою девушку
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS