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В Перу президенту объявили импичмент

Решение об отстранении президента Перу Мартина Вискарры от должности поддержали 105 парламентариев.

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Вискарра стал президентом в марте 2018 года
Вискарра стал президентом в марте 2018 года
Фото: EPA

Пленум Конгресса Перу проголосовал за импичмент президенту Мартину Вискарре, которого обвиняют во взяточничестве во время пребывания в должности губернатора региона Мокегуа в 2011–2014 годах. Об этом сообщается на странице парламента в Facebook.

Решение об отстранении президента от должности поддержали 105 парламентариев (при минимально необходимых 87 голосах).

https://www.facebook.com/CongresoPeru/posts/4622381344469991

Пост президента по закону должен занять спикер Конгресса Перу Мануэль Мерино, отмечает BBC.

Это уже вторая попытка за последние два месяца объявить Вискарре импичмент. Первое голосование состоялось 18 сентября, но не набрало достаточно голосов – 32 депутата проголосовали против его отставки. Вискарру подозревают в том, что он брал взятки на сумму 2,3 млн солей ($640 тыс.), когда был губернатором региона Мокегуа.

Вискарра стал президентом в марте 2018 года после того, как его предшественник Педро Кучински подал в отставку на фоне обвинений в коррупции, чтобы не допустить импичмента. Вискарра был вице-президентом в администрации Кучински.

Следующие парламентские и президентские выборы в Перу намечены на апрель 2021 года.

Теги: Перу, импичмент
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