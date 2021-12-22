Первое в мире смс-сообщение было продано на аукционе за €132 тыс. Стало известно, что в нем было написано

Лот был выставлен на продажу в виде NFT-токена британским сотовым оператором Vodafone. На нем виден мобильный телефон с сообщением из 15 символов "Merry Christmas" ("Счастливого Рождества").

Сообщается, что это смс выслал 22-летний программист Нил Папуорт 3 декабря 1992 года директору Vodafone Ричарду Джарвису.

"В 1992 году я даже не представлял, что текстовые сообщения станут настолько популярными, что это приведет к появлению эмодзи и программ для обмена сообщениями, которыми пользуются миллионы людей. Я недавно сказал своим детям, что я отправитель первого сообщения. Оглядываясь назад, я вижу, что это рождественское послание стало поворотным моментом в истории мобильной связи", – рассказал Папуорт.

"Отправка короткого письменного сообщения, состоящего из 15 символов, впоследствии оказалась поворотным моментом в истории технологий мобильной связи. Отсутствие записей в печати об этом открытии в 1992 году показывает, что никто тогда не оценил произошедшее", – сказано на сайте аукционного дома.

Оператор Vodafone сообщил, что пожертвует средства от продажи управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев, пишет издание Le Monde.

О личности покупателя не сообщается.