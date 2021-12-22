Первое в мире смс-сообщение было продано на аукционе за €132 тыс. Стало известно, что в нем было написано

Лот был выставлен на продажу в виде NFT-токена британским сотовым оператором Vodafone. На нем виден мобильный телефон с сообщением из 15 символов "Merry Christmas" ("Счастливого Рождества").
Сообщается, что это смс выслал 22-летний программист Нил Папуорт 3 декабря 1992 года директору Vodafone Ричарду Джарвису.
"В 1992 году я даже не представлял, что текстовые сообщения станут настолько популярными, что это приведет к появлению эмодзи и программ для обмена сообщениями, которыми пользуются миллионы людей. Я недавно сказал своим детям, что я отправитель первого сообщения. Оглядываясь назад, я вижу, что это рождественское послание стало поворотным моментом в истории мобильной связи", – рассказал Папуорт.
"Отправка короткого письменного сообщения, состоящего из 15 символов, впоследствии оказалась поворотным моментом в истории технологий мобильной связи. Отсутствие записей в печати об этом открытии в 1992 году показывает, что никто тогда не оценил произошедшее", – сказано на сайте аукционного дома.
Оператор Vodafone сообщил, что пожертвует средства от продажи управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев, пишет издание Le Monde.
О личности покупателя не сообщается.
NFT (аббревиатура от английского non-fungible token – невзаимозаменяемый токен) – вид цифрового актива, созданный в 2017 году при помощи технологии блокчейна. NFT гарантирует оригинальность предмета, а также право собственности на объект.
Всплеск популярности NFT пришелся на начало 2021 года. В частности, в марте аукционный дом Christieʼs выставил на продажу картину с NFT Everydays: The First 5000 Days художника Майка Винкельманна. Она была продана за $69,3 млн. На данный момент это рекорд стоимости для NFT-токена.