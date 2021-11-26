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Что такое eSIM и чем она отличается от обычной SIM-карты?

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Все желающие попробовать новую технологию могут легко это сделать
Все желающие попробовать новую технологию могут легко это сделать
Фото: depositphotos.com

Технологии не стоят на месте, и многие привычные для нас действия или продукты переходят в виртуальную среду. Например, многие люди уже давно оплачивают коммунальные услуги через интернет, а не на почте или в банке. Прогресс затрагивает самые разные сферы жизни, и в этот раз он не обошел стороной услуги связи.

На смену обычным SIM-картам приходят eSIM. Подробнее о них вы прочтете по ссылке https://oplata.com/blog/chto-takoe-esim-karta-i-kak-ona-rabotaet, а сейчас очень коротко рассмотрим, о чем идет речь.

eSIM: принцип работы

Если объяснять просто, то eSIM представляет собой виртуальную SIM-карту. Она не установлена в вашем смартфоне физически, а записана на специальный чип. И этот чип перезаписываемый. То есть, меняя номера телефонов и даже операторов, вам не нужно ничего доставать из телефона и ставить обратно – вы можете с помощью специальных настроек внести всю нужную информацию на чип. Это напоминает технологию NFC, в которой специальный чип хранит данные о платежной карточке и позволяет расплачиваться через терминал прямо смартфоном (при этом карточка может физически находиться в другом месте или даже быть виртуальной). Так и здесь: eSIM – это полностью виртуальное решение, которое уже поддерживают отдельные украинские операторы. 

Основные плюсы использования eSIM

К плюсам этого решения отнесем следующее:

  • никаких физических манипуляций со смартфоном: вам даже не нужно открывать слот для SIM-карты;
  • возможность хранения нескольких номеров одновременно – пока это пять. Если физически вы не можете вставить в телефон пять SIM-карт, то с виртуальными решениями это работает. Но учитывайте, что активным всегда является только какой-то один номер – активизировать все сразу нельзя;
  • высокий уровень безопасности, если вы позаботились о том, чтобы ваш смартфон в случае его кражи не выдал внутреннюю информацию мошенникам. Для этого есть банальные пароли как на сам девайс, так и на отдельные приложения.

Переход на eSIM может вызвать некоторые проблемы у тех, кто не является активным пользователем интернета и плохо владеет техникой. Но поскольку это пока необязательно и обычные SIM-карты все еще в ходу, особым минусом такое неудобство назвать нельзя. Зато все желающие попробовать новую технологию могут легко это сделать.

Важное о телефоне

Как и технологию NFC, подключение eSIM поддерживают не все смартфоны — активная продажа подходящих девайсов началась не так давно, потому что и формат карты довольно новый. Если вы заинтересованы в том, чтобы попробовать eSIM, при покупке смартфона убедитесь, что он предоставляет такую возможность.

Пока эта технология для нас новая и необычная, но у нее есть все предпосылки для того, чтобы со временем вытеснить неудобные физические SIM-карты и значительно упростить нам жизнь.

Теги: мобильная связь, телефоны, смартфон, технологии, приложение, сотовая связь
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