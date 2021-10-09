Apple доставила в Украину первую официальную партию iPnone 13

Стоимость iPhone 13 в США стартует от $699 Фото: apple.com

Более 8 тыс. смартфонов с заявленной стоимостью более $7,5 млн сегодня прибыли в аэропорт Борисполь. Таможенники начали оформление товара.

"Официальный импорт компанией Apple своей продукции – это еще один шаг в борьбе с контрафактом и незаконным ввозом товаров", – добавили в Гостаможслужбе.

За последние две недели после презентации iPhone 13 украинские таможенники выявили попыток незаконного ввоза нового смартфона почти на 2,2 млн гривен, отметили в ведомстве.