Apple доставила в Украину первую официальную партию iPnone 13

Более 8 тыс. смартфонов с заявленной стоимостью более $7,5 млн сегодня прибыли в аэропорт Борисполь. Таможенники начали оформление товара.
"Официальный импорт компанией Apple своей продукции – это еще один шаг в борьбе с контрафактом и незаконным ввозом товаров", – добавили в Гостаможслужбе.
За последние две недели после презентации iPhone 13 украинские таможенники выявили попыток незаконного ввоза нового смартфона почти на 2,2 млн гривен, отметили в ведомстве.
Новую линейку смартфонов Apple iPhone 13 (всего четыре телефона – iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max) презентовали 14 сентября. Стоимость новых телефонов в США стартует от $699 (модель iPhone 13 mini).
Apple 30 июня этого года открыла официальное представительство в Украине. Компания будет напрямую ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров. В августе Apple открыла в Украине службу поддержки.