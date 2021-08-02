Первого президента Кыргызстана, которого разыскивали по подозрению в коррупции, доставили к следователям

Об этом 2 августа проинформировала пресс-служба комитета, сообщило "Радио Азаттык".

"В результате принятых ГКНБ мер бывший президент Аскар Акаев был доставлен в Бишкек, после чего незамедлительно передан межведомственной следственной группе. В настоящее время Акаев находится в здании ГКНБ, где с его участием проводятся необходимые следственные действия", – сказано в сообщении.

Акаев сам прибыл в Бишкек, чтобы дать показания по делу о коррупции на различных этапах проекта разработки крупнейшего в Центральной Азии золоторудного месторождения Кумтор, рассказал экс-премьер-министр Кыргызстана Феликс Кулов изданию 24.kg по итогам встречи с нынешним президентом страны Садыром Жапаровым.

Жапаров "проявил великодушие и дал возможность" Акаеву приехать, заявил он. По данным Кулова, экс-президент готов сотрудничать со следствием.