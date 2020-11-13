Песков заявил, что в Украине "насадили русофобские антитела"

Власти Украины за последние годы смогли спровоцировать враждебные чувства украинцев по отношению к России, считает пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что "русофобские антитела" в Украине быстро исчезнут. Об этом он сказал в интервью российскому каналу RT 12 ноября.

"Мы не думаем, что это такой долгосрочный антироссийский иммунитет. Нет, он не может быть долгосрочным. Эти антитела пройдут быстро... Искусственно насажденные русофобские антитела пройдут быстро".

По его словам, прошедшие в октябре в Украине местные выборы показали, что "антитела не такие уж и сильные".

Песков повторил, что Россия считает украинцев "родственным народом". Руководство Украины за последние годы "изрядно поработало, чтобы спровоцировать враждебные чувства по отношению к России", констатировал пресс-секретарь Путина.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.