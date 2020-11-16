Пионтковский: Налицо тенденция ослабления реальной власти Путина

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что находящемуся в бункере президенту РФ Владимиру Путину тяжело эффективно управлять большим государством.

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году Фото: ЕРА

Реальная власть президента России Владимира Путина ослабла. Такое мнение живущий в США российский политолог Андрей Пионтковский выразил "Обозревателю" в интервью, которое было опубликовано 16 ноября.

"Я все время старался избегать конспиративных теорий и оценок, связанных со здоровьем Путина. Но есть объективные вещи. Например, он полгода сидит в бункере, наблюдаются странности в его поведении. В последнее время мне удалось переговорить со многими инсайдерами, они подтверждают: налицо тенденция ослабления реальной власти Путина", – сказал он.

По словам политолога, это происходит не потому, "что ему брошен вызов и какие-то люди из его окружения предлагают другую программу".

"Просто чисто физически – человеку со слабеньким здоровьем и психологическим состоянием, находящемуся в бункере, очень трудно эффективно управлять таким большим государством и контролировать все процессы. Так что эта тенденция действительно объективна", – объяснил Пионтковский.

Весной в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман бывший советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец говорил, что Путин удалился в бункер вместе с охранниками и скрывается там "не столько от коронавируса, сколько от соратников".

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

6 ноября 2020 года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Паркинсона 68-летний Путин может покинуть пост президента России. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал эту информацию "полной чушью".