Playboy перезапустит свой журнал как цифровое издание, чтобы конкурировать с OnlyFans – СМИ

Журнал перестал выходить в печатном виде еще в 2020 году. Обновленная онлайн-версия, как ожидается, будет запущена в конце 2023 года и будет иметь вид "платформы авторов", которую бренд продает как "улучшенную", "безопасную" и "эксклюзивную" альтернативу OnlyFans.

Вместо "зайчиков" Playboy на платформе будут авторы Playboy, которые смогут размещать на своих страницах материалы для взрослых и не только.

New York Post получил доступ к первой в истории цифровой обложке Playboy, на которой изображена модель Аманда Черни, заработавшая более $1 млн в качестве автора Playboy, используя бета-версию платформы Centerfold.

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Playboy впервые запустил Centerfold в декабре 2021 года как место "для творческой свободы, художественного самовыражения и секс-позитива". Как и OnlyFans, платформа позволяет моделям привлекать платных подписчиков.

В Playboy сообщили журналистам, что решили отказаться от названия Centerfold, а платформа будет интегрирована в структуру Playboy.

"Наша платформа авторов Playboy – это журнал Playboy ХХІ века. Мы передаем силу создания контента в руки творческого сообщества и даем им инструменты для взаимодействия и монетизации своих фан-баз напрямую", – сказала главный бренд-менеджер компании Рейчел Веббер.

По словам Веббер, большая разница между OnlyFans и Playboy заключается в том, что в то время, как автором контента на OnlyFans может стать любой желающий, авторы Playboy должны подать заявку и быть принятыми редакцией.