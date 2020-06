Племянница Трампа написала книгу с "душераздирающими и непристойными историями" о своем дяде – СМИ

Выход книги племянницы президента США Дональда Трампа Мэри Трамп "Слишком много и никогда не хватает" запланирован на 11 августа, выяснило издание The Daily Beast. Ее подробности издательство Simon & Schuster держит в секрете.

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп выпустит книгу, в которой подробно расскажет "душераздирающие и непристойные истории" о своем дяде, сообщило 15 июня издание The Daily Beast со ссылкой на источники, знакомые с проектом.

Книга "Слишком много и никогда не хватает" (Too Much And Never Enough) выйдет 11 августа, за несколько недель до съезда Республиканской партии США, на котором Трампа должны выдвинуть кандидатом на пост президента.

По данным источников издания, в книге будет рассказ племянницы Трампа о том, как она сыграла решающую роль в публикациях The New York Times о налоговых схемах семьи Трамп.

В 2018 году The New York Times выпустила расследование о "случаях явного мошенничества" Трампа и его семьи в 1990-х годах. В материале утверждалось, что отец и мать действующего президента США Фред и Мэри Трамп передали своим детям более $1 млрд без уплаты соответствующих налогов. Благодаря мошенническим схемам они перечислили государству только $52,2 млн, а должны были $550 млн. Трамп, в частности, тогда получил сумму, эквивалентную нынешним $413 млн. По данным издания, он помогал родителям уклоняться от налогов, поэтому получил больше, чем другие дети (у Трампа двое сестер и двое братьев). Материал The New York Times получил Пулитцеровскую премию.

В книге племянница Трампа рассказала, что именно она была основным источником информации для этого расследования. Она передала журналистам налоговые декларации Фреда Трампа и другую конфиденциальную финансовую документацию семьи.

Издательство Simon & Schuster тщательно охраняет подробности книги, но, как выяснило The Daily Beast, в ней также будут воспоминания старшей сестры Трампа, федерального судьи в отставке Мэриэнн Трамп-Бэрри. Это интимные и компрометирующие мысли о ее брате, рассказали изданию источники.

Мэри Трамп, которой сейчас 55 лет, – дочь старшего брата Дональда Трампа. Фред Трамп-младший умер в 1981 году в возрасте 42 лет от сердечного приступа, вызванного осложнениями от алкоголизма. В книге, по данным The Daily Beast, Мэри Трамп обвиняет своего деда Фреда Трампа и дядю Дональда Трампа в причастности к смерти отца. По ее мнению, страдавшему от алкоголизма мужчине не уделяли необходимого внимания.

Трамп был избран президентом США в ноябре 2016 года, 20 января 2017-го состоялась его инаугурация. Он намерен баллотироваться на второй срок. Его главным соперником, вероятно, станет экс-вице-президент США Джо Байден, представляющий Демократическую партию.