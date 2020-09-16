По Израилю запустили две ракеты, есть раненые

По израильской территории из сектора Газа выпустили две ракеты, одну из которых удалось перехватить, вторая упала в центре города Ашдод. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.
Видео момента падения ракеты в городе Ашдод с камер наблюдения опубликовано на странице в Twitter Kan.
הירי לדרום | תיעוד: רגע נפילת הרקטה באשדוד ממצלמות האבטחה@Itsik_zuarets— כאן חדשות (@kann_news) September 15, 2020
(צילום: עיריית אשדוד - מוקד 106 - מוקד רואה) pic.twitter.com/f9KDR1nzIe
По информации телеканала Kan, 62-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести, а 28-летний мужчина был легко ранен рядом с торговым центром в Ашдоде.
Ответственность за ракетный удар взяли на себя боевики палестинской группировки ХАМАС, сообщил телеканал.
"Соглашение между Израилем, Бахрейном и Эмиратами не стоит того, чтобы на него пролили чернила, и наш народ будет продолжать борьбу за восстановление всех своих прав. Для нас соглашения не существует", – заявили боевики.
В Армии обороны Израиля позже уточнили, что задержаны двое подозреваемых, которые пересекли границу сектора Газа в южной части страны. Их допрашивают на месте.
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 11 сентября, сообщил о восстановлении дипломатических отношений между Бахрейном и Израилем.
После объявления Трампа Палестина отозвала своего посла в Бахрейне для консультаций, сообщают в местном МИД.
Представитель ХАМАС Хазем Касем заявил, что решение Бахрейна о нормализации отношений с Израилем "наносит серьезный ущерб делу палестинцев".
ХАМАС – палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским союзом, а также запрещен в Иордании и Египте.