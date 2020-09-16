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По Израилю запустили две ракеты, есть раненые

Израиль перехватил одну из ракет, ответственность за запуск которой взяли на себя боевики палестинской группировки ХАМАС. Вторая ракета упала в центре города Ашдод, сообщили в Армии обороны Израиля.

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ХАМАС взял на себя ответственность за ракетный удар
ХАМАС взял на себя ответственность за ракетный удар
Фото: depositphotos.com

По израильской территории из сектора Газа выпустили две ракеты, одну из которых удалось перехватить, вторая упала в центре города Ашдод. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

Видео момента падения ракеты в городе Ашдод с камер наблюдения опубликовано на странице в Twitter Kan.

По информации телеканала Kan, 62-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести, а 28-летний мужчина был легко ранен рядом с торговым центром в Ашдоде.

Ответственность за ракетный удар взяли на себя боевики палестинской группировки ХАМАС, сообщил телеканал.

"Соглашение между Израилем, Бахрейном и Эмиратами не стоит того, чтобы на него пролили чернила, и наш народ будет продолжать борьбу за восстановление всех своих прав. Для нас соглашения не существует", – заявили боевики.

В Армии обороны Израиля позже уточнили, что задержаны двое подозреваемых, которые пересекли границу сектора Газа в южной части страны. Их допрашивают на месте. 

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 11 сентября, сообщил о восстановлении дипломатических отношений между Бахрейном и Израилем

После объявления Трампа Палестина отозвала своего посла в Бахрейне для консультаций, сообщают в местном МИД. 

Представитель ХАМАС Хазем Касем заявил, что решение Бахрейна о нормализации отношений с Израилем "наносит серьезный ущерб делу палестинцев".

ХАМАС – палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским союзом, а также запрещен в Иордании и Египте. 

Теги: Израиль, Палестина, сектор Газа, граница, ХАМАС, боевики, ракеты, Бахрейн, соглашение
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