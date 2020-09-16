По Израилю запустили две ракеты, есть раненые

Израиль перехватил одну из ракет, ответственность за запуск которой взяли на себя боевики палестинской группировки ХАМАС. Вторая ракета упала в центре города Ашдод, сообщили в Армии обороны Израиля.

ХАМАС взял на себя ответственность за ракетный удар Фото: depositphotos.com

По израильской территории из сектора Газа выпустили две ракеты, одну из которых удалось перехватить, вторая упала в центре города Ашдод. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

Видео момента падения ракеты в городе Ашдод с камер наблюдения опубликовано на странице в Twitter Kan.

הירי לדרום | תיעוד: רגע נפילת הרקטה באשדוד ממצלמות האבטחה@Itsik_zuarets

(צילום: עיריית אשדוד - מוקד 106 - מוקד רואה) pic.twitter.com/f9KDR1nzIe — כאן חדשות (@kann_news) September 15, 2020

По информации телеканала Kan, 62-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести, а 28-летний мужчина был легко ранен рядом с торговым центром в Ашдоде.

Ответственность за ракетный удар взяли на себя боевики палестинской группировки ХАМАС, сообщил телеканал.

"Соглашение между Израилем, Бахрейном и Эмиратами не стоит того, чтобы на него пролили чернила, и наш народ будет продолжать борьбу за восстановление всех своих прав. Для нас соглашения не существует", – заявили боевики.

В Армии обороны Израиля позже уточнили, что задержаны двое подозреваемых, которые пересекли границу сектора Газа в южной части страны. Их допрашивают на месте.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 11 сентября, сообщил о восстановлении дипломатических отношений между Бахрейном и Израилем.

После объявления Трампа Палестина отозвала своего посла в Бахрейне для консультаций, сообщают в местном МИД.

Представитель ХАМАС Хазем Касем заявил, что решение Бахрейна о нормализации отношений с Израилем "наносит серьезный ущерб делу палестинцев".