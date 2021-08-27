Под Пермью упал бомбардировщик Су-24. В России это уже четвертая авария военного самолета за месяц

Самолет летел на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта, он потерпел аварию в 95 км на запад от Перми, сообщили в ведомстве.

Бомбардировщик выполнял полет без боекомплекта и упал в лесистой местности, в результате аварии разрушений на земле нет, уточнили в пресс-службе.

Спасатели нашли двух пилотов самолета, их госпитализировали, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По предварительным данным, Су-24 потерпел крушение из-за отказа техники, писало агентство.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета.