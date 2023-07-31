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Под Таганрогом упал и загорелся беспилотник. Вероятно, это был новейший российский БПЛА

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Дрон упал недалеко от авиабазы в Таганроге
Дрон упал недалеко от авиабазы в Таганроге
Скриншот: Baza / Telegram

Вечером 30 июля в хуторе Дарагановка под Таганрогом упал беспилотник, он повредил частный дом и автомобиль, сообщил губернатор области Василий Голубев.

Голубев утверждает, что пострадавших нет, но Baza писала, что пострадали два человека. 

На видео, которые публиковали российские Telegram-каналы, видно, что дрон загорелся. 

"Осторожно, новости" сообщает, что тушить дрон пришлось местным жителям самостоятельно. 

"Люди пришли, тушат шлангами, потому что никто к нам не захотел ехать, валяется беспилотник на дороге, проезда вообще нет", – говорит женщина на видео, которое опубликовал канал. 

Голубев не уточнил, чей это был БПЛА, по его словам, "принадлежность дрона устанавливается". "Радио Свобода", ссылаясь на российские Telergam-каналы, сообщило, что, судя по обломкам, речь идет о беспилотнике "Форпост" или "Орион" – оба типа беспилотников находятся на вооружении ВКС России.

Разведывательное сообщество InformNapalm отметило, что это был новейший российский БПЛА "Орион", который "не долетел до авиабазы" (она расположена в Таганроге, недалеко от хутора). 

"Орионы" начали активно падать еще на этапе испытаний. Например, 16 ноября 2019 года во время испытаний БПЛА "Орион" упал возле жилых зданий в поселке Листвянка в Рязанской области", – подчернуло сообщество. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Таганрог, беспилотники, губернатор, пострадавшие, авиабаза, дом
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