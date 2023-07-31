Под Таганрогом упал и загорелся беспилотник. Вероятно, это был новейший российский БПЛА

Дрон упал недалеко от авиабазы в Таганроге Скриншот: Baza / Telegram

Голубев утверждает, что пострадавших нет, но Baza писала, что пострадали два человека.

На видео, которые публиковали российские Telegram-каналы, видно, что дрон загорелся.

"Осторожно, новости" сообщает, что тушить дрон пришлось местным жителям самостоятельно.

"Люди пришли, тушат шлангами, потому что никто к нам не захотел ехать, валяется беспилотник на дороге, проезда вообще нет", – говорит женщина на видео, которое опубликовал канал.

Голубев не уточнил, чей это был БПЛА, по его словам, "принадлежность дрона устанавливается". "Радио Свобода", ссылаясь на российские Telergam-каналы, сообщило, что, судя по обломкам, речь идет о беспилотнике "Форпост" или "Орион" – оба типа беспилотников находятся на вооружении ВКС России.

Разведывательное сообщество InformNapalm отметило, что это был новейший российский БПЛА "Орион", который "не долетел до авиабазы" (она расположена в Таганроге, недалеко от хутора).

"Орионы" начали активно падать еще на этапе испытаний. Например, 16 ноября 2019 года во время испытаний БПЛА "Орион" упал возле жилых зданий в поселке Листвянка в Рязанской области", – подчернуло сообщество.



