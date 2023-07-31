Беспилотник атаковал здание полиции в Брянской области – росСМИ

"Предварительно, туда ударил БПЛА", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва повреждена крыша здания, выбито шесть окон.

"Погибших и пострадавших нет. Дорога в районе здания перекрыта, работают оперслужбы", – указал Mash.

По данным сервиса Google maps Трубчевск находится примерно в 25 км от границы Сумской области, населенные пункты которой практически ежедневно обстреливают российские оккупанты.

Контекст:

В России, начавшей полномасштабную агрессию против Украины в феврале 2022 года, в последнее время регулярно сообщают об атаках или их попытках, совершенных при помощи беспилотников.

Самая резонансная история с БПЛА произошла в ночь со 2-го на 3 мая, когда в районе московского Кремля раздались взрывы. Администрация президента страны-агрессора РФ Владимира Путина назвала их атакой со стороны Киева, заявив, что Украина якобы использовала для нее два беспилотных летательных аппарата. Инцидент в Кремле расценили как "террористическую акцию и покушение на президента РФ" и добавили, что российская сторона "оставляет за собой право на ответные меры".

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что в ОП не располагают информацией о так называемых ночных атаках на Кремль, и назвал их "нагнетанием ситуации".

Также известно о ряде атак БПЛА на объекты в Белгородской, Брянской, Московской и других областях России. По подсчетам BBC, за шесть месяцев 2023 года в России и на контролируемой Россией территории Украины было зафиксировано более 120 атак, в которых использовались беспилотники. Чаще всего такие инциденты происходили в приграничных Брянской и Белгородской областях, а также в оккупированном Россией Крыму.

4 июня телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что Украина создала внутри России сеть агентов и сочувствующих, которые занимаются диверсиями против российских целей. В том числе они могли стоять за недавней атакой на Кремль, говорится в публикации.