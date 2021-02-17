"Похоже на позолоченную клетку". Байден описал, как это жить в Белом доме

Президент США Джо Байден во время выступления в ратуше заявил CNN, что никогда не стремился жить в Белом доме, официальной резиденции президента США в Вашингтоне.

Байден сравнил жизнь в Белом доме с проживанием в резиденции вице-президента США Фото: EPA

46-й президент США Джо Байден сравнил свою жизнь в Белом доме с "позолоченной клеткой". Об этом он сказал CNN 16 февраля во время выступления в ратуше.

"Это немного похоже на позолоченную клетку с точки зрения возможности выходить на улицу и делать что-то", – сказал Байден, сравнив свою жизнь в Белом доме с проживанием ранее в резиденции вице-президента США (она расположена на 80 акрах и включает лужайки и открытый бассейн).

Для Байдена каждый день кажется удивительным.

"Я просыпаюсь утром и спрашиваю [супругу] Джилл: "Где мы, черт возьми?" – пошутил Байден.

По его словам, он никогда не стремился быть президентом США, чтобы жить в Белом доме, но желал, чтобы "иметь возможность принимать решения о будущем страны".

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент, республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

20 января Байден был приведен к присяге и стал 46-м президентом Соединенных Штатов.

Байден – 15-й вице-президент, впоследствии ставший президентом. Он трижды пытался стать президентом США.