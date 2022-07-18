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Поиски тел членов экипажа украинского транспортного самолета, потерпевшего крушение в Греции, завершены

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Самолет потерпел крушение на севере Греции в ночь на 17 июля
Самолет потерпел крушение на севере Греции в ночь на 17 июля
Фото: ЕРА

Вечером 17 июля на севере Греции завершили операцию по извлечению тел погибших членов экипажа украинского транспортного борта Ан-12. Об этом сообщил ERT.

Греческие спасатели нашли тела всех членов экипажа, их отправили в больницу города Комотини для проведения судебно-медицинской экспертизы. Ее будет проводить похоронное бюро, которое находится на связи с правительством Украины. 

На месте крушения самолета не обнаружено ядовитых веществ, теперь там начнут работу пиротехники. По информации канала, борт перевозил 11,5 тонн боеприпасов. 

Также, как отмечал ERT, на месте крушения самолета нашли предмет, который, вероятно является бортовым самописцем.

Контекст:

Украинский транспортный самолет Ан-12 разбился в Греции в ночь на 17 июля. Он перевозил коммерческий "опасный" груз по маршруту Сербия – Иордания – Бангладеш, сообщали в МИД Украины. Экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии – отказ одного из двигателей.

Министр обороны Сербии Небойша Стефанович позже уточнил, что самолет перевозил оборонный груз из Сербии в Бангладеш

Этот борт не имеет отношения к Министерству обороны Украины, он принадлежал частной компании, сообщили в Минобороны. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Греция, авария, самолет, авиакатастрофа, крушение, боеприпасы, экипаж
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