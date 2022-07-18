Поиски тел членов экипажа украинского транспортного самолета, потерпевшего крушение в Греции, завершены

Самолет потерпел крушение на севере Греции в ночь на 17 июля Фото: ЕРА

Греческие спасатели нашли тела всех членов экипажа, их отправили в больницу города Комотини для проведения судебно-медицинской экспертизы. Ее будет проводить похоронное бюро, которое находится на связи с правительством Украины.

На месте крушения самолета не обнаружено ядовитых веществ, теперь там начнут работу пиротехники. По информации канала, борт перевозил 11,5 тонн боеприпасов.

Также, как отмечал ERT, на месте крушения самолета нашли предмет, который, вероятно является бортовым самописцем.