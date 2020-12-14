Полиция Нью-Йорка застрелила мужчину, открывшего огонь возле собора

Полиция рассказала, что у мужчины, которого застрелили возле собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке, было два пистолета, несколько ножей, канистра с бензином и Библия.

13 декабря в Нью-Йорке во время рождественского шоу на крыльце собора Иоанна Богослова открыл стрельбу из пистолета 52-летний мужчина. Об этом со ссылкой на полицию города сообщило издание New York Post.

Присутствующие бросились в укрытия, а на место событий прибыли полицейские. Дверь церкви закрыли, а стрелок остался снаружи.

Вооруженный мужчина кричал "Убей меня!", прячась за колонну у входа в собор. Издание пишет, что "бандит держал в правой руке серебряный пистолет, а в другой – черный".

Полиция рассказала, что трое их сотрудников открыли огонь на поражение и застрелили злоумышленника. Комиссар полиции Дермот Ши отметил, что стрелок имел "длинную криминальную историю", на месте происшествия нашли два пистолета, несколько ножей, полную канистру с бензином, проволоку и Библию.

Других пострадавших в результате инцидента нет.

Менеджер Стивен Уилсон разместил в Facebook видео стрельбы, его можно посмотреть по ссылке. В ролике видно, что двое полицейских более 10 раз выстрелили, прежде чем попасть в вооруженного мужчину.