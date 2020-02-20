Полиция в Германии обнаружила мертвым подозреваемого в стрельбе в кальянных барах

В Германии был найден мертвым предполагаемый преступник, который открыл стрельбу в двух барах для курения кальяна в городе Ханау. Об этом сообщает полиция в своем Twitter.
Тело мужчины обнаружили в его доме, рядом с ним находилось еще одно тело, отметили правоохранители.
В полиции добавили, что данных о других нападавших у них нет.
#Update nach #Schießerei in #Hanau— Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) February 20, 2020
Mutmaßlicher Täter wurde leblos an seiner Wohnanschrift in #Hanau aufgefunden. Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche.
Die Ermittlungen dauern an.
Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere Täter.
Поздно вечером 19 февраля по меньшей мере восемь человек были убиты во время стрельбы в двух барах для курения кальяна в городе Ханау в ФРГ, преступники скрылись. Сначала был атакован кальянный бар в центре города, три человека были убиты. Затем преступник поехал на машине в район Кессельштадт и открыл огонь в другом заведении, убив пятерых.