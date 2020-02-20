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Полиция в Германии обнаружила мертвым подозреваемого в стрельбе в кальянных барах

Поздно вечером 19 февраля по меньшей мере восемь человек были убиты во время стрельбы в двух барах для курения кальяна в немецком городе Ханау. Позже подозреваемый был найден мертвым в собственном доме.

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Инцидент произошел поздно вечером 19 февраля
Инцидент произошел поздно вечером 19 февраля
Фото: ЕРА

В Германии был найден мертвым предполагаемый преступник, который открыл стрельбу в двух барах для курения кальяна в городе Ханау. Об этом сообщает полиция в своем Twitter.

Тело мужчины обнаружили в его доме, рядом с ним находилось еще одно тело, отметили правоохранители.

В полиции добавили, что данных о других нападавших у них нет.

Поздно вечером 19 февраля по меньшей мере восемь человек были убиты во время стрельбы в двух барах для курения кальяна в городе Ханау в ФРГ, преступники скрылись. Сначала был атакован кальянный бар в центре города, три человека были убиты. Затем преступник поехал на машине в район Кессельштадт и открыл огонь в другом заведении, убив пятерых.

Теги: Германия, стрельба, полиция, нападение, правоохранители, погибшие, преступник
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