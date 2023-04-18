Польша хочет открыть академию HIMARS – министр обороны

По его словам, детали этого проекта будут обсуждаться 18 апреля на конференции European Rocket Artillery Summit в польском городе Торунь.

Блащак напомнил, что первые системы HIMARS будут доставлены в Польшу в конце этого года.

Chcemy, aby w * powsta * a Himars Academy, w której b * d * odbywa * si * szkolenia z u * ycia tego systemu artylerii. Dzi * w Toruniu odbywa si * konferencja European Rocket Artillery Summit, gdzie omówione zostan * szczegó * y tego projektu. Pierwsze Himarsy trafi * do nas jeszcze w tym roku. pic.twitter.com/uBDy9AFvrd — Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) April 18, 2023