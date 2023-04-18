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Польша хочет открыть академию HIMARS – министр обороны

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Польша хочет обучать у себя военных использованию HIMARS
Польша хочет обучать у себя военных использованию HIMARS
Фото: EPA

Власти Польши хотят, чтобы на территории страны была открыта академия по обучению использованию реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом 18 апреля написал в Twitter польский министр обороны Мариуш Блащак.

По его словам, детали этого проекта будут обсуждаться 18 апреля на конференции European Rocket Artillery Summit в польском городе Торунь.

Блащак напомнил, что первые системы HIMARS будут доставлены в Польшу в конце этого года.

Контекст:

Польша стремилась приобрести HIMARS еще до того, как Россия вторглась в Украину, поскольку Варшава осуществляет переход на современное западное оборудование в масштабах всей армии, отмечает Defense News. В мае 2022-го Варшава объявила, что хочет получить 500 пусковых установок HIMARS для более чем 80 батарей. Эти системы будут производиться на заводах в Польше, и Варшава стремится обеспечить интеграцию оружия с польской системой управления боем.

Впервые Польша договорилась о покупке систем HIMARS в 2019 году. Тогда в рамках межправительственного соглашения министерство национальной обороны Польши заказало 20 систем залпового огня HIMARS у американского оборонного предприятия Lockheed Martin. В условиях сделки отмечалось, что поставка в Польшу всех компонентов вооружений ожидается до 2023 года.

7 февраля 2023 года США одобрили продажу Польше HIMARS и другого оружия на $10 млрд.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: HIMARS
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