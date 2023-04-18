Польша хочет открыть академию HIMARS – министр обороны

По его словам, детали этого проекта будут обсуждаться 18 апреля на конференции European Rocket Artillery Summit в польском городе Торунь.
Блащак напомнил, что первые системы HIMARS будут доставлены в Польшу в конце этого года.
Chcemy, aby w * powsta * a Himars Academy, w której b * d * odbywa * si * szkolenia z u * ycia tego systemu artylerii. Dzi * w Toruniu odbywa si * konferencja European Rocket Artillery Summit, gdzie omówione zostan * szczegó * y tego projektu. Pierwsze Himarsy trafi * do nas jeszcze w tym roku. pic.twitter.com/uBDy9AFvrd— Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) April 18, 2023
Польша стремилась приобрести HIMARS еще до того, как Россия вторглась в Украину, поскольку Варшава осуществляет переход на современное западное оборудование в масштабах всей армии, отмечает Defense News. В мае 2022-го Варшава объявила, что хочет получить 500 пусковых установок HIMARS для более чем 80 батарей. Эти системы будут производиться на заводах в Польше, и Варшава стремится обеспечить интеграцию оружия с польской системой управления боем.
Впервые Польша договорилась о покупке систем HIMARS в 2019 году. Тогда в рамках межправительственного соглашения министерство национальной обороны Польши заказало 20 систем залпового огня HIMARS у американского оборонного предприятия Lockheed Martin. В условиях сделки отмечалось, что поставка в Польшу всех компонентов вооружений ожидается до 2023 года.
7 февраля 2023 года США одобрили продажу Польше HIMARS и другого оружия на $10 млрд.