Польская спортсменка выставила на аукцион медаль с Олимпиады, чтобы помочь больному ребенку

Андрейчик в этом году выиграла свою первую олимпийскую медаль Фото: m.andrejczyk / Instagram

О начале аукциона Андрейчик сообщила 11 августа в своем Facebook. Стартовую цену за медаль она установила в размере 200 тыс. злотых (1,4 млн грн). Предложения о торгах она решила принимать прямо под постом.

Всего мальчику на лечение нужно было 1,5 млн злотых (10,2 млн грн), но половину этой суммы семья уже собрала. Поэтому спортсменка заявила. что нацелена на сумму в 700 тыс. злотых (4,76 млн грн).

Меньше чем через неделю, 16 августа, Андрейчик сообщила, что аукцион закончен. Медаль решила выкупить сеть польских магазинов Żabka Polska.

"Вместе с пожертвованием Żabka мы собрали для Милоша более полумиллиона злотых (3,4 млн грн. – "ГОРДОН")", – написала она в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria M. Andrejczyk (@m.andrejczyk)

В то же время представители сети магазинов в Twitter сообщили, что они были тронуты красивым и благородным жестом спортсменки, поэтому и решили поддержать сбор средств. Более того, компания решила не забирать медаль у Андрейчик.

Byli * my bardzo poruszeni niezwykle pi * knym i szlachetnym gestem naszej Olimpijki, dlatego postanowili * my wesprze * zbiórk * na rzecz Mi * oszka. Zdecydowali * my, * e * z Tokio zostanie u Pani Marii! Podziwiamy i cieszymy si * , * e mogli * my do * o * y * swoje * ! * https://t.co/ddSdDIX9aS — * abka Polska (@ZabkaPolska) August 16, 2021