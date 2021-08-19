ГОРДОН
 
 
МИР

Польская спортсменка выставила на аукцион медаль с Олимпиады, чтобы помочь больному ребенку

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Андрейчик в этом году выиграла свою первую олимпийскую медаль
Андрейчик в этом году выиграла свою первую олимпийскую медаль
Фото: m.andrejczyk / Instagram

Польская спортсменка Мария Андрейчик решила выставить свою серебряную медаль, выигранную на Олимпиаде в Токио, на аукцион. Таким образом она хочет помочь польскому мальчику Милошу, у которого серьезный порок сердца.

О начале аукциона Андрейчик сообщила 11 августа в своем Facebook. Стартовую цену за медаль она установила в размере 200 тыс. злотых (1,4 млн грн). Предложения о торгах она решила принимать прямо под постом.

Всего мальчику на лечение нужно было 1,5 млн злотых (10,2 млн грн), но половину этой суммы семья уже собрала. Поэтому спортсменка заявила. что нацелена на сумму в 700 тыс. злотых (4,76 млн грн).

https://www.facebook.com/mm.andrejczyk/posts/386737949475635

Меньше чем через неделю, 16 августа, Андрейчик сообщила, что аукцион закончен. Медаль решила выкупить сеть польских магазинов Żabka Polska.

"Вместе с пожертвованием Żabka мы собрали для Милоша более полумиллиона злотых (3,4 млн грн. – "ГОРДОН")", – написала она в Instagram.

В то же время представители сети магазинов в Twitter сообщили, что они были тронуты красивым и благородным жестом спортсменки, поэтому и решили поддержать сбор средств. Более того, компания решила не забирать медаль у Андрейчик.

Контекст:

Андрейчик – польская метательница копья. Она уже участвовала в летних Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро, но тогда заняла четвертое место. На нынешней Олимпиаде ей удалось получить серебряную медаль в метании копья с результатом 64,61 м.

Теги: спорт, Польша, Олимпиада, Олимпиада 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Просто кошмар. Не могу поверить, что это мое тело". Анита Луценко рассказала о проблемах со здоровьем после того, как забросила тренировки
"Просто кошмар. Не могу поверить, что это мое тело". Анита Луценко рассказала о проблемах со здоровьем после того, как забросила тренировки
"Почему одних начинают хейтить, а другие могут ездить и на них не обращают внимания?" Бурмака высказалась о выступающих в РФ коллегах
"Почему одних начинают хейтить, а другие могут ездить и на них не обращают внимания?" Бурмака высказалась о выступающих в РФ коллегах
63-летняя Дедженерес показала тренировку с питомцем на балансировочной подушке
63-летняя Дедженерес показала тренировку с питомцем на балансировочной подушке
"Горжусь тобой, наша мамочка!!! Люблю тебя!" Горбунов показал фото с новорожденным ребенком от Осадчей
"Горжусь тобой, наша мамочка!!! Люблю тебя!" Горбунов показал фото с новорожденным ребенком от Осадчей
Фитнес-тренер Боржемская назвала три самых неблагоприятных сочетания продуктов
Фитнес-тренер Боржемская назвала три самых неблагоприятных сочетания продуктов
"Ужасно скучаю по тебе". Жена Андрея Шевченко поделилась в сети редкими снимками младшей сестры
"Ужасно скучаю по тебе". Жена Андрея Шевченко поделилась в сети редкими снимками младшей сестры
"Евровидение" не заканчивается никогда". Группа Gо-A выиграла Vision Music Awards в двух номинациях
"Евровидение" не заканчивается никогда". Группа Gо-A выиграла Vision Music Awards в двух номинациях
"Наша новая вселенная". Осадчая родила третьего ребенка. Известен пол. Первое фото нового члена семьи
"Наша новая вселенная". Осадчая родила третьего ребенка. Известен пол. Первое фото нового члена семьи
Мишина надела платье, которое Федишин засветила еще в январе. Фото
Мишина надела платье, которое Федишин засветила еще в январе. Фото
Netflix показал, как выглядят принц Чарльз и принцесса Диана в новом сезоне сериала "Корона" после замены основного актерского состава
Netflix показал, как выглядят принц Чарльз и принцесса Диана в новом сезоне сериала "Корона" после замены основного актерского состава
"Верните ангелов", "Милые, но я скучаю по ангелам". Victoria’s Secret презентовала коллекцию белья с участием новых моделей
"Верните ангелов", "Милые, но я скучаю по ангелам". Victoria’s Secret презентовала коллекцию белья с участием новых моделей
"Доска с доской", "Просто секс". Актриса студии "Квартал 95" показала тело в купальнике
"Доска с доской", "Просто секс". Актриса студии "Квартал 95" показала тело в купальнике
"Куда женихи смотрят?", "Милашка, секси". Экс-участница "НеАнгелов" Вика выложила в сеть новые пляжные фото в бикини
"Куда женихи смотрят?", "Милашка, секси". Экс-участница "НеАнгелов" Вика выложила в сеть новые пляжные фото в бикини
"Здесь главная не я, а эти милые букашки, которых я и моя семья обожаем". Дочь Ющенко в День пчеловода повторила образ Джоли с пчелами
"Здесь главная не я, а эти милые букашки, которых я и моя семья обожаем". Дочь Ющенко в День пчеловода повторила образ Джоли с пчелами
"Какая девочка", "Котенок", "Надо юбку приподнять". Асмус показала соблазнительное фото с йогуртом
"Какая девочка", "Котенок", "Надо юбку приподнять". Асмус показала соблазнительное фото с йогуртом
"Леха, не чуди", "В отличной форме". Панин позировал на пляже в мокрых белых стрингах
"Леха, не чуди", "В отличной форме". Панин позировал на пляже в мокрых белых стрингах
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Мама красавица, а дочь одели, как чучело". Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля
"Мама красавица, а дочь одели, как чучело". Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
Экс-супруг Ани Лорак похвастался "фото, о котором мечтал 15 лет"
Экс-супруг Ани Лорак похвастался "фото, о котором мечтал 15 лет"
"Слишком", "Вареник вываливается", "Ух, какая киска", "Красивая грудь". Дорофеева снялась в стрингах
"Слишком", "Вареник вываливается", "Ух, какая киска", "Красивая грудь". Дорофеева снялась в стрингах
"Разве это нормально? Даже твоей дочери этот наряд уже поздно носить". Loboda снялась в миниатюрном комбинезоне
"Разве это нормально? Даже твоей дочери этот наряд уже поздно носить". Loboda снялась в миниатюрном комбинезоне
"Начинка – это же восьмое чудо света. Щекочет рот". Клопотенко рассказал, как приготовить пирожки с абрикосами и ромом
"Начинка – это же восьмое чудо света. Щекочет рот". Клопотенко рассказал, как приготовить пирожки с абрикосами и ромом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS