Польская спортсменка выставила на аукцион медаль с Олимпиады, чтобы помочь больному ребенку

Byli * my bardzo poruszeni niezwykle pi * knym i szlachetnym gestem naszej Olimpijki, dlatego postanowili * my wesprze * zbiórk * na rzecz Mi * oszka. Zdecydowali * my, * e * z Tokio zostanie u Pani Marii! Podziwiamy i cieszymy si * , * e mogli * my do * o * y * swoje * ! * https://t.co/ddSdDIX9aS